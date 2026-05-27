窪塚洋介、人生観に変化「すべてのことを“面白がる”」
俳優の窪塚洋介が27日、都内で行われたカシオ『G-SHOCK』の最上位シリーズ「MR-G」30周年を記念したイベント『G-SHOCK MR-G 30th Anniversary Limited Model Press Event』に登壇した。
【全身ショット】ダンディー！スーツ姿で登場した窪塚洋介
爽やかなグレーのセットアップに合わせて『G-SHOCK』を着用して登壇した窪塚は、過去の受賞歴などを紹介されると「昔取った窪塚（杵柄）ですね」と軽快にジョークを飛ばす。トークセッションでは「生活で大切にしているこだわり」を問われ、「しいて言うならこだわりすぎないというか、最近はすべてのことを“面白がる”というマインドセットを大切にしている。いいことも悪いことも含めて、そうやって生きていけたらより自分の人生が豊かになる」と回答した。
続けて「嫌なこともイラッとしたこともそう思っていたら一呼吸して自分の肥やしにしていける」と語りつつ、司会から「イラッとする瞬間はある？」と水を向けられると「ありますよ、車を運転している時とか（笑）」とぶっちゃけて、場を和ませていた。
今回発表された『FROGMAN』の新モデル「MRG-BF1000EB-1AJR」は、極地の海で氷柱が形成される自然現象「ブライニクル」をモチーフにした「MR-G」30周年記念モデル。純チタンの約4倍の硬度を持つ「COBARION」製ベゼルや、宝石研磨職人・小松一仁監修によるファセットカット、ラボグロウンブルーサファイアなどを採用し、幻想的かつラグジュアリーなデザインに仕上げた。価格は121万円で、6月12日から世界800本限定で発売される。
【全身ショット】ダンディー！スーツ姿で登場した窪塚洋介
爽やかなグレーのセットアップに合わせて『G-SHOCK』を着用して登壇した窪塚は、過去の受賞歴などを紹介されると「昔取った窪塚（杵柄）ですね」と軽快にジョークを飛ばす。トークセッションでは「生活で大切にしているこだわり」を問われ、「しいて言うならこだわりすぎないというか、最近はすべてのことを“面白がる”というマインドセットを大切にしている。いいことも悪いことも含めて、そうやって生きていけたらより自分の人生が豊かになる」と回答した。
今回発表された『FROGMAN』の新モデル「MRG-BF1000EB-1AJR」は、極地の海で氷柱が形成される自然現象「ブライニクル」をモチーフにした「MR-G」30周年記念モデル。純チタンの約4倍の硬度を持つ「COBARION」製ベゼルや、宝石研磨職人・小松一仁監修によるファセットカット、ラボグロウンブルーサファイアなどを採用し、幻想的かつラグジュアリーなデザインに仕上げた。価格は121万円で、6月12日から世界800本限定で発売される。