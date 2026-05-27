モロッコ代表がW杯メンバー26名を発表！ 負傷中のハキミも選出
王立モロッコサッカー連盟（RMFF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むモロッコ代表メンバー26名を発表した。
アフリカ予選を8戦全勝で突破し、3大会連続7回目のW杯出場となるモロッコ代表はグループCに入り、6月13日にブラジル代表と、同19日にスコットランド代表と、同24日にハイチ代表との対戦を予定している。
メンバーには、復帰に近づいていることが報じられているものの、4月28日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのバイエルン戦以降、ハムストリングの負傷で戦列を離れているDFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が含まれた一方、FWユセフ・エン・ネシリ（アル・イテハド）やFWハキム・ツィエク（ウィダード）らは選外となった。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ムニル・モハメディ（ベルカンヌ）
アフマド・レダ・タグノウティ（AS FAR）
▼DF
ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アナス・サラー・エディン（PSV／オランダ）
ユセフ・ベランマリ（アル・アハリ／エジプト）
ナイフ・アゲルド（マルセイユ／フランス）
シャディ・リアド（クリスタル・パレス／イングランド）
イッサ・ディオプ（フルアム／イングランド）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン／ベルギー）
アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ザカリア・エル・ワアディ（ゲンク／ベルギー）
▼MF
サミル・エル・ムラベ（ストラスブール／フランス）
アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）
ニール・エル・アイナウイ（ローマ／イタリア）
ソフィアン・アムラバト（ベティス／スペイン）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ／スペイン）
ビラル・エル・カンヌス（シュトゥットガルト／ドイツ）
イスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）
▼FW
アブデ・エザルズリ（ベティス／スペイン）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド／イングランド）
ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン／UAE）
アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）
ブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール／フランス）
アユーブ・アマイムニ（フランクフルト／ドイツ）
アフリカ予選を8戦全勝で突破し、3大会連続7回目のW杯出場となるモロッコ代表はグループCに入り、6月13日にブラジル代表と、同19日にスコットランド代表と、同24日にハイチ代表との対戦を予定している。
メンバーには、復帰に近づいていることが報じられているものの、4月28日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのバイエルン戦以降、ハムストリングの負傷で戦列を離れているDFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が含まれた一方、FWユセフ・エン・ネシリ（アル・イテハド）やFWハキム・ツィエク（ウィダード）らは選外となった。
▼GK
ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ムニル・モハメディ（ベルカンヌ）
アフマド・レダ・タグノウティ（AS FAR）
▼DF
ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アナス・サラー・エディン（PSV／オランダ）
ユセフ・ベランマリ（アル・アハリ／エジプト）
ナイフ・アゲルド（マルセイユ／フランス）
シャディ・リアド（クリスタル・パレス／イングランド）
イッサ・ディオプ（フルアム／イングランド）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン／ベルギー）
アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ザカリア・エル・ワアディ（ゲンク／ベルギー）
▼MF
サミル・エル・ムラベ（ストラスブール／フランス）
アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）
ニール・エル・アイナウイ（ローマ／イタリア）
ソフィアン・アムラバト（ベティス／スペイン）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ／スペイン）
ビラル・エル・カンヌス（シュトゥットガルト／ドイツ）
イスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）
▼FW
アブデ・エザルズリ（ベティス／スペイン）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド／イングランド）
ソフィアン・ラヒミ（アル・アイン／UAE）
アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）
ブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール／フランス）
アユーブ・アマイムニ（フランクフルト／ドイツ）