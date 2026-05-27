　パナマサッカー協会(FEPAFUT)は26日、北中米W杯に臨むパナマ代表メンバー26人を発表した。

　18年ロシア大会以来、2大会ぶり2度目の出場となるパナマ。当時を知るMFアニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)、MFヨエル・バルセナス(マサトラン)、DFエリック・デイビス(プラサ・アマドール)、DFフィデル・エスコバル(サプリサ)、DFアミル・ムリージョ(ベジクタシュ)らがメンバー入りを果たした。

　A代表通算キャップ数はゴドイが157試合(4得点)、ダビスが104試合(9得点)、バルセナスが100試合(9得点)、また、負傷によりロシア大会を欠場したMFアルベルト・キンテーロ(プラサ・アマドール)が139試合(7得点)と経験豊富な選手が顔を揃えている。

　本大会でグループLに入るパナマはガーナ、クロアチア、イングランドと対戦する。

▽GK

ルイス・メヒア(ナシオナル)

オルランド・モスケラ(アルフェイハ)

セサル・サムディオ(マラトン)

▽DF

エリック・デイビス(プラサ・アマドール)

ロデリック・ミジェール(トゥラン・トブス}}

フィデル・エスコバル(サプリサ)

ホルヘ・グティエレス(ラ・グアイラ)

ジオバニー・ラモス(プエルト・カベージョ)

エジガルド・ファリーニャ(ニジニ・ノブゴロド)

セサル・ブラックマン(スロバン・ブラティスラバ)

アンドレス・アンドラーデ(LASKリンツ)

アミル・ムリージョ(ベジクタシュ)

ホセ・コルドバ(ノリッジ)

▽MF

アルベルト・キンテーロ(プラサ・アマドール)

ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)

アダルベルト・カラスキージャ(UNAMプーマス)

ヨエル・バルセナス(マサトラン)

カルロス・ハーベイ(ミネソタ・ユナイテッド)

アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)

アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダッド・カトリカ)

セーサル・ヤニス(コブレサル)

クリスティアン・マルティネス(イロニ・キリヤット・シュモナ)

▽FW

イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)

ホセ・ファハルド(ウニベルシダッド・カトリカ)

セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダッド・コンセプシオン)

トマス・ロドリゲス(サプリサ)