2回目の大舞台に臨むパナマがW杯メンバー26人発表!! A代表通算157試合MFゴドイや139試合MFキンテロらを選出
パナマサッカー協会(FEPAFUT)は26日、北中米W杯に臨むパナマ代表メンバー26人を発表した。
18年ロシア大会以来、2大会ぶり2度目の出場となるパナマ。当時を知るMFアニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)、MFヨエル・バルセナス(マサトラン)、DFエリック・デイビス(プラサ・アマドール)、DFフィデル・エスコバル(サプリサ)、DFアミル・ムリージョ(ベジクタシュ)らがメンバー入りを果たした。
A代表通算キャップ数はゴドイが157試合(4得点)、ダビスが104試合(9得点)、バルセナスが100試合(9得点)、また、負傷によりロシア大会を欠場したMFアルベルト・キンテーロ(プラサ・アマドール)が139試合(7得点)と経験豊富な選手が顔を揃えている。
本大会でグループLに入るパナマはガーナ、クロアチア、イングランドと対戦する。
▽GK
ルイス・メヒア(ナシオナル)
オルランド・モスケラ(アルフェイハ)
セサル・サムディオ(マラトン)
▽DF
エリック・デイビス(プラサ・アマドール)
ロデリック・ミジェール(トゥラン・トブス}}
フィデル・エスコバル(サプリサ)
ホルヘ・グティエレス(ラ・グアイラ)
ジオバニー・ラモス(プエルト・カベージョ)
エジガルド・ファリーニャ(ニジニ・ノブゴロド)
セサル・ブラックマン(スロバン・ブラティスラバ)
アンドレス・アンドラーデ(LASKリンツ)
アミル・ムリージョ(ベジクタシュ)
ホセ・コルドバ(ノリッジ)
▽MF
アルベルト・キンテーロ(プラサ・アマドール)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)
アダルベルト・カラスキージャ(UNAMプーマス)
ヨエル・バルセナス(マサトラン)
カルロス・ハーベイ(ミネソタ・ユナイテッド)
アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)
アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダッド・カトリカ)
セーサル・ヤニス(コブレサル)
クリスティアン・マルティネス(イロニ・キリヤット・シュモナ)
▽FW
イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)
ホセ・ファハルド(ウニベルシダッド・カトリカ)
セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダッド・コンセプシオン)
トマス・ロドリゲス(サプリサ)
18年ロシア大会以来、2大会ぶり2度目の出場となるパナマ。当時を知るMFアニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)、MFヨエル・バルセナス(マサトラン)、DFエリック・デイビス(プラサ・アマドール)、DFフィデル・エスコバル(サプリサ)、DFアミル・ムリージョ(ベジクタシュ)らがメンバー入りを果たした。
本大会でグループLに入るパナマはガーナ、クロアチア、イングランドと対戦する。
▽GK
ルイス・メヒア(ナシオナル)
オルランド・モスケラ(アルフェイハ)
セサル・サムディオ(マラトン)
▽DF
エリック・デイビス(プラサ・アマドール)
ロデリック・ミジェール(トゥラン・トブス}}
フィデル・エスコバル(サプリサ)
ホルヘ・グティエレス(ラ・グアイラ)
ジオバニー・ラモス(プエルト・カベージョ)
エジガルド・ファリーニャ(ニジニ・ノブゴロド)
セサル・ブラックマン(スロバン・ブラティスラバ)
アンドレス・アンドラーデ(LASKリンツ)
アミル・ムリージョ(ベジクタシュ)
ホセ・コルドバ(ノリッジ)
▽MF
アルベルト・キンテーロ(プラサ・アマドール)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)
アダルベルト・カラスキージャ(UNAMプーマス)
ヨエル・バルセナス(マサトラン)
カルロス・ハーベイ(ミネソタ・ユナイテッド)
アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)
アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダッド・カトリカ)
セーサル・ヤニス(コブレサル)
クリスティアン・マルティネス(イロニ・キリヤット・シュモナ)
▽FW
イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)
ホセ・ファハルド(ウニベルシダッド・カトリカ)
セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダッド・コンセプシオン)
トマス・ロドリゲス(サプリサ)