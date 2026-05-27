【ロートジーキングスライム型目薬】 6月10日～ 順次発売予定 価格：715円～

ロート製薬は、スクウェア・エニックスが手掛けるRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションした数量限定商品として、「ロートジーキングスライム型目薬」を6月10日より全国のドラッグストア、ECサイト等で順次発売する。価格は715円より。

3回目のコラボレーションとなる今回は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「キングスライム」型の特別仕様ボトルを採用した「ロートジーキングスライム型目薬」が数量限定商品として登場する。

ボトルはキングスライムらしいふくよかなフォルムで、最大級の存在感を実現。さらに、ツヤのある王冠キャップがあしらわれ、キングの名にふさわしい特別感のある仕様に仕上がっている。

また、パッケージはキングスライムを目薬のしずく感になぞらえた描き起こしのオリジナルデザインを採用。裏面では、「ロートジー」の目覚めるような清涼感を、氷呪文「ヒャド」、「ヒャダルコ」、「マヒャド」をモチーフに表現している。

□「ロートジーキングスライム型目薬」のページ

商品ボトル画像イメージ

商品パッケージ画像イメージ。左からロートジーb、ロートジーコンタクトｂ、ロートジープロd

商品パッケージ内側画像イメージ

商品概要

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX