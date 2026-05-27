元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真矢ミキが２６日に自身のインスタグラムを更新。試写会でのオフショットを公開した。

「先日、映画『免許返納』のプレミア試写がありました」と書き始め、ドレスアップした姿や出演者との集合ショットをアップ。「何万回と階段を降りてきた人生ですが、ピンヒールで挑む高さある急階段はまた別のお話…ドレスの裾も微妙にひきずっていたので久しぶりにシビレました」とつづり、「ふと頭をよぎったのは、『蒲田行進曲』ヤスさん化、本気でやってしまうのでは！しかし、今日は晴れの映画完成披露試写日、もし落ちたとしても、素早く上を見上げて『舘さん、かっこいい~…！』と言おうと強く心に決めた私でした 動画を見られた方など、お見苦しい姿、ほんとごめんなさい」とつづった。

最後に出演映画について告知した上で「是非、映画館にいらして下さい では、今日も素敵な一日を」と投稿を締めた。

この投稿には「階段降りるところは 大階段落ちのお話も頭をヨギリ…どなたか手をー！！とハラハラしながら見てました」「いろいろな意味でドキドキ」「階段めちゃくちゃ長くて高さもありましたね。ドレスとても綺麗でお似合いでした」「階段落ちやってしまったらきっと優雅で魅力溢れる階段落ちになるでしょう」などの声が寄せられている。