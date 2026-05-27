バキバキ筋肉にタトゥーびっしり…BTS・JUNG KOOK、ワイルドな“上裸姿”に釘付け

BTSのJUNG KOOKが、ラスベガスのホテルで撮影したVlog映像が話題を集めている。

5月26日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムを更新し「24. 5. 2026 in Las Vegas」というコメントとともにVlog映像を公開した。映像には、ワールドツアー中の宿泊先で過ごす自然体な日常が収められていた。

【写真】「パンプアップした？」JUNG KOOK、ますます凛々しく

JUNG KOOKは「寝ないといけないんだけど…動画編集してたから、アイメイクだけ落とした。明日公演なのに、今日も寝坊しそう」と話しながら就寝準備を進めた。

（写真＝JUNG KOOK Instagram）

しかし、ファンの視線を奪ったのは別の部分だった。上半身に何も纏わず登場したJUNG KOOKは、無駄のない鍛え上げられた体と、くっきりとした腹筋を披露。広い肩幅や厚い胸板、さらに腕全体に施されたタトゥーまで加わり、ワイルドな魅力を放った。

一方で、カメラに向かってお茶目な表情や仕草を見せるなど、少年らしい無邪気な魅力ものぞかせた。シャープなフェイスラインと整った目鼻立ちまで相まって、「さすがJUNG KOOK」といった反応が続いている。

この映像は公開から20時間で3380万回再生を突破し、5月27日時点で3665万回再生を記録。圧倒的な話題性を集めている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。