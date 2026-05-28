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「今の若者はやる気がない」と嘆く年配層に高須幹弥氏が苦言「時代背景が根本的に違う」

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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【高度経済成長期】現代の若者と比較すると昔の日本人は何故やる気に満ち溢れていたのか？【仕事、家庭】」を公開した。高須氏は、現代の若者が「やる気がない」と年配層から批判されがちな現状について、「時代背景が根本的に違う」と指摘し、若者が置かれている過酷な状況を擁護するスタンスで自身の見解を語った。



高須氏は動画の冒頭で、高度経済成長期の日本人がなぜあれほどやる気に満ち溢れていたのかを分析。当時は戦後の焼け野原からスタートし、インフラが急速に整備され、インフレを差し引いた実質GDPでも10%の成長を見せていたと説明する。「どんどん、みるみる豊かになっていくっていう上り調子だった」と語り、働いた分だけ生活が向上する実感を得られた時代であったことを強調した。



一方、現代との決定的な違いとして人口構造と社会保障の負担を挙げる。当時は圧倒的に若年層が多い「ピラミッド型」の人口構成であり、高齢者を支える現役世代の負担が極めて少なかったと指摘。しかし現代は少子高齢化が進み、「頑張って働いてたくさん納税しないといけないんだってなって、気持ちが暗くなってしまう」と、構造的な絶望感を浮き彫りにする。



さらに、インターネットやSNSの普及が若者のマインドに与える影響にも言及する。昔は比較対象が身近な狭いコミュニティに限られていたが、現在は世界中の情報に触れることで「ルッキズムが過剰になったりとか、学歴至上主義になると、必ず人類は不幸になります」と断言。「才能や遺伝子によって将来がかなり決まってくるってことを知ってしまった」ことで、最初から努力を諦めてしまう若者が増えていると現代ならではの残酷な背景を分析した。



これらの要因を踏まえ、高須氏は「今の若い者に対して怒るのは、ちょっと筋違い」と主張。過酷な競争社会と負担増の中で生きる現代の若者に対し、旧来の価値観を押し付けるのではなく、相手の立場に立った理解と配慮が必要であると訴えかけて動画を締めくくった。