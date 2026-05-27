SPF50+／PA++++！ RE:ERTH「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」

記事ポイント シンガポール発スキンケアブランド「RE:ERTH」の日焼け止め美容液が日本国内の医療機関専売で展開開始SPF50+／PA++++の国内最高レベルの防御力に加え、UVA・UVB・近赤外線・ブルーライト・DAMPsに対応する5層プロテクション処方ビルベリー葉エキス・イザヨイバラ果実エキス・カルノシン配合の美容液レベルのスキンケア成分で、透明感とうるおいをサポート シンガポール発スキンケアブランド「RE:ERTH」の日焼け止め美容液が日本国内の医療機関専売で展開開始SPF50+／PA++++の国内最高レベルの防御力に加え、UVA・UVB・近赤外線・ブルーライト・DAMPsに対応する5層プロテクション処方ビルベリー葉エキス・イザヨイバラ果実エキス・カルノシン配合の美容液レベルのスキンケア成分で、透明感とうるおいをサポート

シンガポール発のスキンケアブランド「RE:ERTH（リ・アース）」の日焼け止め美容液「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」が、2026年5月15日（金）より日本国内において医療機関専売品として展開を開始しました。

ベリタスが日本展開をサポートし、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院など医療機関向けに販売体制を整えています。

紫外線防御と美容液ケアを一本に集約した次世代UVプロテクターとして、美容意識の高い女性たちから注目を集めています。

RE:ERTH「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」





製品名：Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）展開開始日：2026年5月15日（金）内容量：50ml販売価格：6,500円（税込）分類：日焼け止め美容液販売形態：医療機関専売（医療機関及びクリニック運営オンラインサイト）製造：日本

「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」は、SPF50+／PA++++という国内最高レベルの防御力を備えた日焼け止め美容液です。

紫外線だけでなく近赤外線・ブルーライト・DAMPs（ダメージ関連分子）にまで対応する5層プロテクション処方を採用し、現代の肌を取り巻く複合的な環境ダメージから肌のうるおいと輝きを守ります。

容量は50mlで、顔からデコルテ・ボディまでカバーできます。

塗った瞬間になじむ軽やかなテクスチャーは白浮きせず、化粧下地としても使えるため、朝のスキンケアルーティンに組み込みやすい仕様です。

医療機関または医療機関が運営するオンラインサイトで入手できます。

5層プロテクション処方の特徴





「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」の5層プロテクション処方は、（1）UVA、（2）UVB、（3）近赤外線、（4）ブルーライト、（5）DAMPsという5つの環境要因それぞれに対応しています。

光老化の主因とされるUVAから、デジタルデバイスのブルーライトまで、日常生活で肌が晒されるダメージをまとめてブロックする設計です。

防御性能はSPF50+／PA++++と国内最高レベルに位置し、医療機関が患者に推奨できるスペックを備えています。

光老化対策として皮膚科・美容皮膚科での提案に適した処方です。

美容液レベルのスキンケア成分配合





すっきりとしたボトルと白を基調としたブランドロゴ入り外箱はテーブルに並べても洗練された印象で、クリニックのカウンターや自宅の洗面台に置きやすいデザインです。

日本製造のボトルはコンパクトで持ち運びにも適しています。

スキンケア成分としてはビルベリー葉エキス・イザヨイバラ果実エキス・カルノシンを配合しています。

日中の紫外線や乾燥によって失われがちな透明感とうるおいをサポートし、みずみずしい輝きを保つ処方です。

厳選された植物由来原料と最新の科学を融合したブランド設計が、美容液と日焼け止めの両立を実現しています。

RE:ERTHブランドについて

「RE:ERTH（リ・アース）」は、シンガポールを拠点とするスキンケアブランドです。

複数の雑誌でアワードを受賞しており、厳選された植物由来原料と最新の科学を融合した商品設計を特徴としています。

高感度で美容意識の高い女性たちから支持を集めているブランドで、日本ではベリタスが医療機関向けの販売・サポートを担当しています。

日本国内では美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院などの医療機関を通じて入手できます。

医療機関向けには医療従事者向け研修資料の提供、オンライン・対面での説明会・勉強会の実施、ディスプレイやテスターの提供といったサポート体制が整っています。

発注数量の縛りがなく少量から導入できるため、クリニックへの新規導入のハードルも低く設定されています。

医療機関専売ならではの処方クオリティと、美容液レベルのスキンケア成分を一本にまとめた「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」は、日焼け止めと朝のスキンケアを兼用したい30〜40代女性にとって、ステップ数を減らしながらUV対策を強化できる選択肢です。

SPF50+／PA++++の防御力と5層プロテクション処方を、50ml・6,500円（税込）で日常使いに取り入れられます。

RE:ERTH「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」はどこで購入できますか？

A. 医療機関専売品のため、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院などの医療機関、または医療機関が運営するオンラインサイトで取り扱われています。

Q. 「Radiance Defense（ラディアンス・ディフェンス）」はどの部位に使えますか？

A. 顔・デコルテ・ボディに使用できます。

50mlの容量で、顔からボディまで広範囲のUVケアに対応しています。

Q. 化粧下地として使えますか？

A. 白浮きせず肌を均一に整えるテクスチャーのため、化粧下地としても使えます。

朝のスキンケアの最終ステップとしてメイク前に使用できます。

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