刻み大根パリパリ、二種の唐辛子で旨辛！ 会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」

記事ポイント 会津天宝醸造が2026年6月1日に夏向けおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」を発売青唐辛子・赤唐辛子の旨辛バランスと刻み大根のパリパリ食感が特徴ご飯・そうめん・冷奴など夏の定番メニューにのせるだけで一品が完成 会津天宝醸造が2026年6月1日に夏向けおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」を発売青唐辛子・赤唐辛子の旨辛バランスと刻み大根のパリパリ食感が特徴ご飯・そうめん・冷奴など夏の定番メニューにのせるだけで一品が完成

猛暑の夏、食欲が落ちてもしっかり食べたいときに活躍する新しいおかず調味料が登場します。

会津天宝醸造が手がける「鬼うま！夏メシ革命」は、2026年6月1日（一部店舗では5月に先行販売予定）に全国のスーパーマーケットで発売される旨辛タイプの調味料です。

「のせるだけ・混ぜるだけ」という手軽さで、夏の食卓の満足感を底上げします。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」





商品名：鬼うま！夏メシ革命発売日：2026年6月1日（一部店舗で5月に先行販売予定）内容量：100g希望小売価格：378円（税込）販売場所：全国のスーパーマーケット、会津天宝醸造オンラインショップほかお問い合わせ：会津天宝醸造株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-340142（受付時間：平日8時半〜17時）

「鬼うま！夏メシ革命」は、青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクのある辛みを組み合わせた旨辛タイプのおかず調味料です。

主原料に刻み大根を使用しており、噛むたびにパリパリとした心地よい食感が広がります。

辛みは強すぎず、しっかりとした満足感のある味わいに仕上がっています。

旨辛バランスと食感の特徴

「鬼うま！夏メシ革命」は、二種の唐辛子の組み合わせで旨辛の層を作り上げています。

青唐辛子が持つ清涼感のある辛みと、赤唐辛子のまろやかなコクが重なり、辛すぎない満足感のある後味です。

刻み大根が加わることで、液体系の調味料にはないパリパリとした食感のアクセントが生まれ、一度使うとクセになる仕上がりになっています。

夏メシへの活用シーン





青磁風の茶碗に白飯を盛り、温泉卵・刻みのり・小ねぎ・ごまとともに「鬼うま！夏メシ革命」をのせた「簡単スタミナ丼」は、混ぜるだけで旨辛仕立てのスタミナ丼が完成します。

火を使わず短時間で仕上がるため、暑い日の昼食や夜食にも向いています。





透明のガラス鉢に麺つゆと細麺を入れ、薬味とともに「鬼うま！夏メシ革命」を添えたそうめんアレンジは、さっぱりした麺に旨辛のパンチが加わり、単調になりがちな夏の麺メニューにメリハリをつけます。

うどんや冷麺にも同様にのせて使えます。





白い皿に盛った冷奴に「鬼うま！夏メシ革命」と小口切りの青ねぎをトッピングすると、冷たいおつまみとしても成立する一品になります。

豆腐の淡白なコクに旨辛の刺激が加わり、ビールや冷酒との相性も良い仕上がりです。





キャベツにそのままつけて食べるスタイルも提案されており、野菜スティックや生野菜のディップとしてそのまま使えます。

調理不要で野菜と組み合わせられるため、サラダチキンや鯖缶に添えるだけでたんぱく質も摂れる一皿になります。

青唐辛子と赤唐辛子の二段構えの旨辛に、刻み大根のパリパリ食感が加わった「鬼うま！夏メシ革命」は、発酵食品の醸造を得意とする会津天宝醸造が食欲低下の課題から開発した夏専用の調味料です。

100g入り378円（税込）で全国のスーパーマーケットと会津天宝醸造のオンラインショップにて販売されます。

会津天宝醸造「鬼うま！夏メシ革命」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鬼うま！夏メシ革命」はいつ、どこで購入できますか？

A. 2026年6月1日より全国のスーパーマーケットおよび会津天宝醸造のオンラインショップで販売されます。

一部店舗では5月から先行販売が予定されています。

Q. 辛さの程度や主な原料はどのようなものですか？

A. 青唐辛子の爽やかな辛みと赤唐辛子のコクある辛みを組み合わせた旨辛タイプで、辛すぎない満足感のある味わいです。

主原料に刻み大根を使用しており、パリパリとした食感が特徴になっています。

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