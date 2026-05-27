中村俊輔コーチも一部トレーニングに参加

森保一監督率いる日本代表が5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行なった。

トレーニング中に中村俊輔コーチが見せた技ありパスが「いまだにワクワクする」「現役で出てくれ」など注目を集めている。

俊輔コーチは今回の代表活動からチームに帯同。名波浩コーチ、長谷部誠コーチ、前田遼一コーチらとピッチに立ち、選手たちと目線を合わせた。選手のサポートだけにとどまらず、実際にボールを蹴り、汗も流した。

そのなかで、鳥かごトレーニングには各コーチも参戦した。DF長友佑都、MF堂安律らと同じグループに入った俊輔コーチは「速い速い。寄せらんない」と本音をこぼしながらも選手たちに食らいついた。現役時代を彷彿とさせる華麗な左足技を何度も見せ、DF吉田麻也の股を抜く華麗パスには、観客も思わず「おぉ〜！」と声を上げた。堂安の「うますぎー！」という本音もピッチに響いた。

俊輔コーチの技ありプレーには「錆びない間接視野と左脚のコントロール」「いまだにワクワクする」「さすがファンタジスタ」「パスのスピードが違いすぎる」「現役で出てくれ」「驚き方がもうサッカー少年なのよ」など多くのコメントが寄せられ、かつて日本代表として活躍をした名手に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）