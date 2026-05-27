２４日のオークスをジュウリョクピエロで勝利した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が２６日、自厩舎に“凱旋”した。メディア出演などで、この日の始発で東京から帰ってきた今村は「自分の厩舎で勝てて、ここで育ててもらって良かったです。最高の結果になりました」と白い歯をのぞかせた。

レースでは冷静な判断で、外を回さず、馬群をさばいて直線一気の追い込みを決めた。「早く仕掛けて、最後止まるのだけは嫌でした。（追い出しを待つと）決めていたので、焦らずに乗れました」と会心の騎乗を振り返った。

史上初のＪＲＡ女性騎手によるクラシック制覇。反響は大きく、ＬＩＮＥ、ＳＮＳなどで５００件を超える祝福のメッセージが届いた。「同級生が今年の新卒（社会人）で。みんな環境が変わって大変みたいで、励みになったと言ってもらえました」と喜んだ。

オークス馬となったジュウリョクピエロは、２７に放牧に出される。鞍上は「地に足をつけて、今まで通りやることは変わりません。こつこつと、楽しく乗っていきたいです」と気を引き締めた。“ピエちゃん”とのシンデレラストーリーは、まだまだ続いていく。