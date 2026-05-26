ジョゼップ・グアルディオラの最後の夜には、サッカー界だけでなく、世界的スターたちも集った。その模様を英『BBC』が報じている。



今季限りでマンチェスター・シティを退任するグアルディオラの送別イベントが、マンチェスターのコープ・ライブ・アリーナで開催され、約1万9000人のサポーターが来場。そこでNBAレジェンドのマイケル・ジョーダンが、ビデオメッセージでグアルディオラへ賛辞を送った。





「信じられないキャリアを築いた君に、お祝いを伝えたかった」ジョーダンはそう語り、バスケットボール好きとして知られるグアルディオラに、次のようなメッセージも送っていた。「これからの人生を楽しんでほしい。ゴルフコースでの健闘を祈っている。そして、ボールを真っ直ぐに打ってくれ」さらに、元マンチェスター・シティ主将で、現在はバイエルンを率いるヴァンサン・コンパニもサプライズ登場。オアシスのノエル・ギャラガー、英国人ゴルファーのトミー・フリートウッドらも別れの言葉を寄せた。在任10年間で20個のタイトルを獲得したグアルディオラ。プレミアリーグを支配しただけでなく、シティを世界屈指の強豪へ押し上げた指揮官のラストイベントには、男子、女子、アカデミーの各チームも参加し、会場は“ペップ時代”を振り返る空気に包まれたようだ。グアルディオラはこの日の最後に、クラブを支えた人々へ感謝を伝えている。「今夜、このクラブのつながりを改めて感じた。残りの人生ずっと、あなたたちを心に持ち続けるだろう」偉大な監督の最後の夜には、偉大な者たちが集まり、その功績を称えていた。