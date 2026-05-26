3980円で「山崎18年」が当たるチャンス！ ウイスキーみくじ第129弾がAmazonで数量限定の販売
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
アップライジングは、「豪華ウイスキーみくじ」のシリーズ販売60,000セット突破を記念し、通常のシリーズから1等のチャンスが2倍にアップした特別なラインナップで展開しています。販売価格は1口3980円（税込）＋送料990円。
今回の超大吉（1等）には「山崎18年」を2本設定。さらに、2等には「山崎12年」、3等には「白州12年」と、人気のジャパニーズウイスキーが多数用意されています。
「ウイスキーみくじ」は、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。どのボトルが届くかわからない--その“選べない楽しさ”が日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
1等の「山崎18年」は、酒齢18年以上の原酒を厳選し、じっくりと熟成させたサントリーの最高峰シングルモルトウイスキーです。スパニッシュオーク樽熟成原酒を中心に、じっくりと後熟したフルボディタイプで、圧倒的な熟成感を堪能できます。
通常価格は6万1000円ですが、希少なため市場ではプレミアム価格で販売されることも。この機会に“ウイスキーみくじ”にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
【第129弾 ラインナップ】
・［超大吉×2］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×224］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
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