2026年5月25日、中国メディア・観察者網に、中国国産車の外観模倣（パクリ）問題は物理的・商業的制約による必然的な収束と、経営層のリスク回避志向が招く意図的な模倣が混在しているとする文章が掲載された。

文章は、ネットユーザーの間で国産車の外観が模倣をベースにしているという認識が定着しており、一般の消費者がロゴを見ずに車種を見分けるのは困難な現状にあるとした。その上で、自動車デザイナーの見解として背景を分析している。

まず、空力性能の追求、安全・認証法規による縛り、電気自動車用プラットフォームの構造的な制約（車高や電池パックの配置）などが精密な制約のネットワークを形成しており、その中で部分的な類似が生じることはほぼ避けられないとの認識を示した。

また、「高級感」「先進性」を表現する手法として貫通型のライトバーや流麗なファストバック形状が消費者の認知に定着していることも、デザイナーが自然とそれらの要素を採用する要因になっているとした。

次に、実際の量産過程において製造コストや法規適合のために独創性が削られ、経営層が失敗のリスクが低い市場実績のあるデザインを強要することが、精巧なコピーに近い作品を生む構造的な要因であるとの認識を示した。

続いて、競争の激化により開発サイクルが極端に短縮され、デザイン期間が従来の半分以下である3〜4カ月にまで圧縮されていることが、デザイナーから試行錯誤の余裕を奪い、無難な案の採用を招いているとした。

さらに、プロのデザイナーは全体の比率や立体形状を重視する一方で、一般の消費者はフロントランプなどの二次元的な図形パーツを注視する傾向があり、新しい車種を既知のものと結びつけようとする心理的特性も、模倣疑惑の一因であると解説したことを紹介している。

このほか、中国の電気自動車（EV）が海外大手と渡り合える実力を身に付け、脅威と感じた海外メーカーが中国車の外観の欠点を取り上げ、模倣として批判を強めている背景があるとも分析したことを伝えた。

記事は、中国ブランドにとって真の課題は、古典的な要素を学んだ後にそれを独自のブランド表現へと昇華させ、長期的価値を損なわない独自の地位を確立できるかにあると結んでいる。（編集・翻訳/川尻）