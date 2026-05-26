今日26日(火)も、最高気温が広く平年を上回ります。西日本を中心に所々で30℃以上の真夏日の予想で、北海道でも一部で25℃を超えるでしょう。

暑さ続く こまめな水分補給を

今日26日(火)も、南から暖かい空気が入り、気温がグンと上がってきます。



最高気温は、広く平年を上回る見込みです。

沖縄は多くの所で30℃を超えるでしょう。石垣島など八重山地方では特に熱中症のリスクが高まることが予想され、昨日25日に続き、熱中症警戒アラートが発表されています。

西日本は、山陰や近畿を中心に所々で30℃以上の真夏日の予想。九州や四国は次第に雨が降りますが、それでも28℃から30℃くらいまで上がり、蒸し暑くなるでしょう。

東日本は広く28℃前後で、甲信や北陸の一部で真夏日となりそうです。

北日本は内陸ほど気温が上がります。東北では福島県や秋田県などで30℃に迫る所があるでしょう。北海道は、旭川をはじめ、日本海側やオホーツク海側の一部で25℃を超える見込みです。





屋外の作業やスポーツなどをする際は、こまめな水分補給を心掛け、時間を決めて休憩をとるようにしてください。

向こう一週間 雨でも気温は高め ムシッとした暑さ

明日27日(水)から28日(木)は、低気圧の通過に伴って全国的に雨が降りそうです。低気圧に向かうように暖かい空気が流れ込み、気温は上がるでしょう。西日本と東日本の多くの所で28℃前後まで上がり、蒸し暑くなりそうです。湿度が高いと、体に熱がこもりやすくなります。極端な高温ではなくても、熱中症に十分な注意が必要です。

29日(金)以降は晴れのエリアが広がり、再び30℃以上の真夏日の地点が増えるでしょう。屋外に限らず、室内でも暑さで体調を崩してしまうリスクがあります。適切にエアコンや扇風機を使用するなど、無理のないようにお過ごしください。