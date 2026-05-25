©️ABCテレビ

ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、毎週土曜あさ８時放送の『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）の芸術的なロケショットを自身のインスタグラムに投稿し、話題を呼んでいる。

番組の中で「コレうまの旅」というコーナーを担当している大仁田アナは、２４日の放送で香川県を訪れた際の感想を投稿。「生のタケノコを竹林で食べるのが夢だったので嬉しかったです。梨のような優しい甘さで美味しかった、、！」と掘りたてのタケノコに感動した様子だった。

©️ABCテレビ

また、塩が引いた干潮時の夕暮れには、南米ボリビアのウユニ塩湖のような写真が撮れると話題の父母ヶ浜を訪れ、「幻想的で思わずスタッフともどもテンションが上がり、大量に写真を撮りました」「最近頑張り始めたクラシックバレエのジャンプ」と、華麗な開脚ジャンプ写真を投稿した。

フォロワーは、「美しいT字にスゴイジャンプ力」「綺麗な逆Tの字」「足の伸びが無茶苦茶美しい」など、絶賛だった。

©️ABCテレビ

【インタビュー】 大仁田美咲アナ 大学時代のバレエ写真も

©️ABCテレビ

大仁田美咲アナが出演する『朝だ！生です旅サラダ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて毎週土曜あさ８時から放送中。TVerにて無料配信。