「冷やし甘酒」無料配布　入浴による熱中症対策を啓発する『おふろde暑熱順化』の一環【森永製菓】

森永製菓はこのほど、早めの熱中症対策として入浴を啓発する取り組み「おふろde暑熱順化(しょねつじゅんか)」に賛同し、東京と兵庫で開催する啓発イベントで、「冷やし甘酒」総計1,500本を無料配布する。

熱中症対策として、近年、身体を暑さに慣らす暑熱順化が重要視されている。暑熱順化で汗をかきやすくなり、効率的に体温調節できるため、熱中症リスクの軽減につながる。

暑熱順化対策は、2週間ほど続けて行う必要がある(個人差あり)。「おふろde暑熱順化」では、手軽にできる暑熱順化の方法として入浴を啓発する。従来、主に運動やストレッチなどが暑熱順化の方法として取り上げられてきた。

取り組みは熱中症知識の普及や対策を啓発する官民連携の「熱中症予防声かけプロジェクト」に基づく。ジャパンデザインがプロジェクトの事務局を担い、賛同した全国の自治体や企業などと共に推進中。森永製菓は2017年から同プロジェクトに賛同している。

今回、入浴前後に水分･塩分･エネルギーを手軽に補給できる製品として甘酒を配布する。空腹での入浴は好ましくないとされ、エネルギー補給が推奨される。また入浴による発汗で水分･塩分が失われる。甘酒はそれらの補給を短時間でまとめて実施できるとして、入浴時の活用を訴求する。同社「森永甘酒」のラインアップのうち、「冷やし甘酒」を無料配布する。

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〈2段階でイベントを展開〉

イベント第1弾は、5月30日に東京･有楽町駅前広場で実施し、計500本を無料配布する。当日「ひと涼み音頭」を踊った人と、啓発コンテンツを体験した人が対象で、いずれかの参加で「冷やし甘酒」を1人1本提供する。

第2弾は6月8日〜14日、兵庫･新温泉町の「リフレッシュパークゆむら」で行う。来場者を対象に計1,000本を無料配布する。

【イベント実施概要】

第1弾:「備えよう暑い夏 ひと涼み祭り in有楽町」

日時:2026年5月30日(土)11:00〜18:00

場所:有楽町駅前広場(東京都千代田区有楽町2-7-1)

配布本数:500本

第2弾:兵庫県新温泉町「リフレッシュパークゆむら」

日時:2026年6月8日(月)〜6月14日(日)

場所:リフレッシュパークゆむら(兵庫県美方郡新温泉町湯1371)

配布本数:1,000本

■プロジェクトサイト「おふろde暑熱順化」

■同「甘酒は入浴前後におすすめの飲料」