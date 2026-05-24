「このまま学校に戻れなかったら…」不登校の子を持つ親の不安と焦りに寄り添いたい【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
自分の子どものことが全然わからない。なぜ娘は不登校になってしまったのか……。
友達とも仲が良く、家族関係にも問題がないと思っていた小学5年生の娘・真奈。しかし、ある日から突然学校に行かなくなってしまい、母・千紗は戸惑う。真奈本人に理由を聞いてもはっきりとした返事はなく、担任教師やママ友に相談してみても原因はわからない。
学校にも家にも“居場所”がない。そんな思春期の行き場のなさと不登校をテーマに描いた『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』（とーやあきこ/KADOKAWA）。真奈と千紗、それぞれの心情がリアルに描かれた本作はどのようにして描かれたのか？ 著者であるとーやあきこさんに聞いた。
とーやあきこさん（以下、とーや）：勉強について悩んでいる方が多いように感じました。「もし学校に戻ることができたとしても、勉強についていけずまた学校に行けなくなるのでは？」「そしたら進学はどうなるのか？ 就職はどうなる？」と。たとえ学校に戻ることができたとしても、その先のことを考えると不安が尽きないという方が多かった印象です。だからこそ、「どうにかして少しでも早く学校に行けるようにしたい」と焦る気持ちが生まれてしまうのだと思います。
――今現在、学校に行けない子を持つお母さまに、本書でどんなことを伝えたいですか？
とーや：子どもの前ではできる限り平静を保って「子どものために何かをしてあげたい」とご自身のことよりも子どもを優先して日々を過ごしている方が多いと思います。その中で、本当は誰かに聞いてほしいことや、言いたい愚痴、誰にも言えない不安など親御さんが抱えているかもしれない苦しみをこの作品で共有できたらと思っています。「私ひとりじゃないんだ」と少しでも心が軽くなっていただけたら嬉しいです。
取材・文＝原智香