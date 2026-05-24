ポーランド1部クラブが横浜FM山根陸の獲得に乗り出す

ポーランド1部エクストラクラサのラドミアム・ラドムが、横浜F・マリノスのMF山根陸の獲得に乗り出す可能性が指摘されている。

地元メディア「weszlo」が報じた。

「今夏、ラドムは中盤を強化し、6番と8番のポジションをカバーできる攻撃的で技術に優れたセントラルミッドフィルダーを獲得したいと考えている」として、山根が獲得リストに浮上しているとした。

一方で問題は「山根選手の横浜F・マリノスとの契約が残り1年あることだ。つまり、ラドムは移籍金を支払わなければならないことになる」として、「この件に関する交渉は容易ではないため、単なる関心表明で終わる可能性もある」ともしている。

記事では「今シーズン、彼はパスの精度、シュートアシスト、ペナルティーエリア内でのボールタッチ、そしてチャンスメークの質の高さで際立っている。過去のシーズンでは、彼はチームの主要なプレーメーカーとして広範囲をカバーしていたため、チームの求める役割に合致するだろう」として、山根の獲得がチームに効果をもたらすと予想している。

現在、ポーランド1部でプレーするのはヤギエロニア・ビャウィストクのDF小林友希のみだが、2人目の日本人選手が誕生することになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）