なんと！ わずか“13秒”、横浜FMが後半開始→即ゴール！ 電光石火の追加点でリードを大きく広げる！
開始直後、“電光石火弾”が生まれた。
横浜F・マリノスは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で東京ヴェルディと敵地で対戦。後半開始からわずか13秒で追加点を奪った。
横浜FMは前半を３−０でリードして折り返す。そして迎えた後半、キックオフ直後のファーストプレーだった。
自陣最終ラインから敵陣へ大きなロングボールを送られると、その流れから井上太聖が右サイドでボールを持ち、鋭いクロスを供給。ゴール前に走り込んだ谷村海那が頭で合わせ、ネットを揺らした。
後半開始からわずか13秒。まさに電光石火の一撃で、谷村はこの日２点目をマーク。横浜FMが大量リードをさらに広げ、試合の主導権を決定的なものとした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半開始13秒、谷村海那の電光石火の一撃！
横浜F・マリノスは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で東京ヴェルディと敵地で対戦。後半開始からわずか13秒で追加点を奪った。
横浜FMは前半を３−０でリードして折り返す。そして迎えた後半、キックオフ直後のファーストプレーだった。
自陣最終ラインから敵陣へ大きなロングボールを送られると、その流れから井上太聖が右サイドでボールを持ち、鋭いクロスを供給。ゴール前に走り込んだ谷村海那が頭で合わせ、ネットを揺らした。
後半開始からわずか13秒。まさに電光石火の一撃で、谷村はこの日２点目をマーク。横浜FMが大量リードをさらに広げ、試合の主導権を決定的なものとした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半開始13秒、谷村海那の電光石火の一撃！