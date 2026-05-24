この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【重要】コレを下げれば利益が爆増する！意外と知らない社長が多いので今すぐ見てください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】コレを下げれば利益が爆増する！意外と知らない社長が多いので今すぐ見てください！」を公開した。動画では、延べ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、時代や景気に左右されないコストコントロールの本質を解説。自社の収益構造を見直し、無駄を削って利益率を最大化するためのヒントを提示している。



市ノ澤氏はまず、会社にかかる経費を「固定費」と「変動費」に分け、それぞれの性質を理解することが重要だと語る。家賃のように売上の増減に関係なく発生する固定費と、仕入原価のように売上に比例して発生する変動費。これらをいかに削減していくかが利益に直結するという。



動画内では、具体的なコスト削減策として12個の裏ワザが紹介された。例えば、3年以上入居している物件の家賃は、プロを入れて交渉することで大幅に下げられる可能性があると指摘。また、照明のLED化やプロパンガス会社の変更、水道の蛇口にコマを取り付けるといった水道光熱費の削減も、積み重なれば大きな利益を生むと解説している。



さらにユニークな視点として、事務作業などを正社員ではなく業務委託に切り替える方法を挙げた。これにより、毎月発生する固定費を、仕事がある時だけ支払う変動費へと転換できるという。加えて、ネットバンキングの総合振込を利用した手数料や不正リスクの削減、キャッシュの余裕を活かした大量仕入や先払いによる単価引き下げなど、実践的なノウハウが次々と明かされている。



しかし、市ノ澤氏は数々の削減策を解説した上で、「コスト削減は重要だが限界がある」と断言する。仮に固定費が5000万円であれば、削減できる上限も5000万円までだからだ。最後に「利益を最大化させたいなら売上を増やす方法を考えろ」と締めくくり、コストコントロールの徹底と同時に、事業のトップラインを伸ばすことの重要性を説いている。