「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

巨人が阪神に連敗。相手先発・村上に３安打完封を喫し、７連勝後に３連敗となった。

天敵・村上の前に手も足も出なかった。初回、１番に入った浅野が打ち上げた飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺らがお見合いする形で出塁（記録は二塁打）。キャベッジの進塁打で１死三塁を作るも、吉川の一ゴロ、ダルベックの遊ゴロで得点を奪えない。

二回以降は村上の前に沈黙し、浅野の後は２１打者連続凡退。七回にはキャベッジ、吉川、ダルベックの中軸が３者連続三振。八回には大城が右前打でこの日２本目の安打を放つも、後続が続けない。村上の前に

投げては、先発・ウィットリーも我慢の投球を見せた。二回までで５三振を奪うなど阪神打線をねじ伏せたが、五３回だった。２死二、三塁のピンチでドラフト１位・立石（創価大）に適時打を浴び、２点の先制を許した。

六回には１死一塁としたところで降板。高寺、木浪と左打者が続くところで左腕・高梨がマウンドに上がるも３連打などで１点を失い、２死満塁のピンチは船迫がしのいで最少失点に防いだ。

これで阪神戦は４連敗となった。