　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の6万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65800.90円　　ボリンジャーバンド3σ
64152.07円　　ボリンジャーバンド2σ
63339.07円　　22日日経平均株価現物終値
63280.00円　　23日夜間取引終値
62503.23円　　ボリンジャーバンド1σ
61748.00円　　5日移動平均
61600.00円　　一目均衡表・転換線
60854.40円　　25日移動平均
60135.00円　　一目均衡表・基準線
59205.57円　　ボリンジャーバンド-1σ
57556.73円　　ボリンジャーバンド2σ
56980.80円　　75日移動平均
55907.90円　　ボリンジャーバンド3σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54707.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51196.80円　　200日移動平均

株探ニュース