日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の6万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65800.90円 ボリンジャーバンド3σ
64152.07円 ボリンジャーバンド2σ
63339.07円 22日日経平均株価現物終値
63280.00円 23日夜間取引終値
62503.23円 ボリンジャーバンド1σ
61748.00円 5日移動平均
61600.00円 一目均衡表・転換線
60854.40円 25日移動平均
60135.00円 一目均衡表・基準線
59205.57円 ボリンジャーバンド-1σ
57556.73円 ボリンジャーバンド2σ
56980.80円 75日移動平均
55907.90円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54707.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51196.80円 200日移動平均
株探ニュース
65800.90円 ボリンジャーバンド3σ
64152.07円 ボリンジャーバンド2σ
63339.07円 22日日経平均株価現物終値
63280.00円 23日夜間取引終値
62503.23円 ボリンジャーバンド1σ
61748.00円 5日移動平均
61600.00円 一目均衡表・転換線
60854.40円 25日移動平均
60135.00円 一目均衡表・基準線
59205.57円 ボリンジャーバンド-1σ
57556.73円 ボリンジャーバンド2σ
56980.80円 75日移動平均
55907.90円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54707.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51196.80円 200日移動平均
株探ニュース