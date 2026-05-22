

MEGUMI（C）MBS

美容家・MEGUMIが、5月24日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。自身の著書が累計80万部を突破し、プロデューサーとしても世界で賞賛を浴びる彼女が 、10年で1000以上の美容法を試して辿り着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授する。

驚愕のビフォーアフター！ 「２０秒のストレッチ」でスタジオ騒然！

「40代以降はフェイスラインが曖昧になる」という悩みに応えるのは、MEGUMIが辿り着いた、たった２０秒で変化をもたらす独自のストレッチだ。 多くの人が「顔そのもの」にアプローチしがちななか、彼女が伝授するのは、顔を支える土台や全身の連動を意識した目からウロコのメソッド。半信半疑で挑戦したゲストたちだったが、数秒後には驚きの声が上がる。 実際に体験したゲストの頬の位置がぐっと上がっていく様子に、スタジオからは「ええー！」「左右で口の高さが全然違う！」と驚嘆の声があがる。重力に負けない若々しさを保つMEGUMI流の真髄に、一同釘付けとなった。

“すっぴん泡洗顔”に挑戦！MEGUMI流・洗顔の神髄を伝授

さらに、MEGUMI流美容の基本中の基本である「洗顔」の授業では、出演者たちがスタジオで「すっぴん」を曝け出し、MEGUMI流の洗顔法を学ぶ体当たり企画も。 1000以上の美容法を試した彼女が伝授する、摩擦ゼロの洗顔を徹底レクチャー。「泡を乗せて1分置くだけ」というシンプルな工程ながら、洗い流した瞬間にくすみが消え、肌がトーンアップしたその姿に、スタジオから歓喜の声が上がった。

「40代でガクンと痩せると老ける」MEGUMI流・体づくりの新常識

「30代で人生最大の“老け”を感じ、そこから10年かけて今の体を手に入れた」というMEGUMI。40代を迎え、年々変化する体型や体重と戦いながら、医師やトレーナーら専門家の知恵を集結させて作り上げたメソッドを惜しみなく披露する。「激しい運動は必要ない」「ダイエットは続けられる生活を手に入れること」と断言する彼女が実践する、日常生活の中での“痩せる仕組み”とは？ さらに、「お腹が空いた時に効果的な○○を嗅ぐ習慣」など、自身の経験に基づいた具体的なルーティンが次々と明かされる。我慢するのではなく、脳と体を賢く味方につけるMEGUMI流の思考法に、スタジオの面々も深く納得。単なる減量ではない、一生モノの「美しく健康な体」を作るためのヒントが凝縮された授業。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年5月24日（日）22時00分〜22時54分 OA◆出演者[ＭＣ]

林修

大政絢[スタジオゲスト]

岩田絵里奈、柏木由紀、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、中島健人[VTR出演] MEGUMI、菊地亜美、キンタロー。、河井ゆずる（アインシュタイン）、小島健（Aぇ! group）、村上佳菜子