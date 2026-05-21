フリーアナウンサーの神田愛花が18日、フジテレビ系ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！THE バトルSHOW」に出演。夫でお笑いコンビのバナナマン・日村勇紀との仲を妨害していた人物を明かした。

神田アナは番組終盤の「未公開トーク集」の企画内で共演していたお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明に対し、「小木さんは本当に嫌な人で 」と告白。その理由について「私…が夫とお付き合いしてることが週刊誌に載った時、ラジオで『ヒムケンはあの女と絶対別れた方がいい！』って言ったんです」と訴えた。

すると小木は、「いや、日村さんのこと好きになるわけないじゃん、まず、女性が」と言い放ち、「そもそも『日村さんを好き』っていうのがおかしい。だから絶対利用されてるんだよって。日村さんにも連絡して『別れろ』って何度も（言った）」と警告したという。

このエピソードにスタジオも仰天。小木は「まぁ、うまくいってるから、良かったねっていう話をこないだした。俺が間違ってた」とたじたじに。だが、当時は神田のことが「本当に嫌いだったの」と開き直り、オチを付けた。

夫妻の熱愛は2015年4月、写真誌「FRIDAY」（講談社）に激写された。3年の交際を経た2018年4月に結婚を発表。出会いについて、日村が2024年2月に出演したラジオ「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）内でクイズ番組での共演だったと明かしている。

日村によると、「この人、面白い人だなって」と神田が強烈なインパクトを残したと語り、数年後に食事する機会があり交際に発展したという。また、「家とか、デートとかしてるときでも急に踊り出したり、歌い出したり。ヤバいじゃん、これだけ聞いてると。それが面白くって、この人、たまんないなってなってきたのは確か」と、神田のとりこになったと打ち明けた。

一方の神田も昨年10月放送のフジテレビ系情報バラエティー番組「ぽかぽか」内で、結婚を決めた理由について触れている。もともと結婚願望は一切なかったが、「夫と出会って初めて、この人の時間のためだったら、自分の時間を犠牲にできる」と直感が湧いたと告白。さらに、「仕事と夫のどっちに時間を割くかって時に、夫に割ける」と説明し、ありのままの自分を受け入れてくれたのが日村だったと語った。

そんな神田は今月17日、自身のインスタグラムで休日の様子を公開。神田がかけるサングラスには日村らしき人物が反射して写り、休養中の元気な姿をうかがわわせた。運命の出会いは、芸能界きってのおしどり夫婦として知られるまでに。今後もメディアを賑わせてくれることだろう。