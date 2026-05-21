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YouTubeチャンネル「お片付けコンシェルジュいつぼチャンネル」が、「#100 【洗面所片付け】ホテル級の洗面所、完成。ここまで変わる！？驚きのアフター大公開」を公開した。動画では、お片付けコンシェルジュの伊坪美和が、洗面所の「使いにくい」を解消し、ホテルのような美しい空間に変えるプロの収納術を紹介している。



伊坪は、洗面台の上にはあえて物を置かず、「ホテルラグジュアリー」な状態をキープすることが理想だと説明する。アフターの様子を見た依頼者も、見違えるような空間に驚きの声を上げた。



三面鏡の裏の収納では、家族の身長や使用頻度に合わせて配置を細かく調整。100円ショップの靴下用カップを活用し、歯磨き粉などを「1アイテム1収納」にすることで、使った後に直感的に戻しやすい仕組みを作った。また、家族それぞれの専用スペースを設け、使っていない化粧品は思い切って手放すか、一番上の段に箱のままストックとして保管するようアドバイスしている。



洗面台下の収納では、依頼者が元々持っていたラックを活用。ヘアアイロンやヘアケア用品をケースごとに分け、サッと取り出して片付けられる「ゆとり」を持たせている。また、奥のスペースには使用頻度の低いトラベルポーチやストック品を収納し、手前にラベルを貼ることで、存在を忘れないような配慮が施された。さらに、上部の空いたスペースには突っ張り棒を渡し、シャワーヘッドを置くなど、無駄のない収納術を展開。ランドリーバスケットの前にはゴミ箱が「シンデレラフィット」する工夫も見せている。



綺麗な状態をキープする秘訣として、理屈を考えて収納場所を決め、ラベルで定位置を明示することの重要性を解説。もし日常のなかで使いづらいと感じた際も、「一気に全部やろうと思うと大変なので」と語り、1つのケースだけを2、3分で見直すことを推奨している。



プロの視点で計算し尽くされた収納の仕組みは、日々の片付けのハードルを下げ、綺麗な状態を自然と維持できるように設計されている。これらのアイデアを取り入れることで、朝の身支度もスムーズになり、ストレスのない心地よい洗面所空間を実現できるだろう。