カジュアルライフスタイルブランド「’47(フォーティーセブン)」は、2026年5月22日(金)から6月14日(日)までの期間、札幌ステラプレイス イースト1階で北海道初となるPOP-UP STOREをオープンする。

【画像】シマエナガなどほかの北海道デザインキャップを見る

2026年5月22日(金)から6月14日(日)まで北海道初となるPOP-UP STOREをオープンする「’47」。北海道がテーマの「CLEAN UP」シマエナガモデル


’47(フォーティーセブン)は、1947年に米国ボストンで創業。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まった。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいる。オーセンティックな背景を持ち、気負わず取り入れられるシルエットとカラーで、日常のスタイリングになじむのが特徴。

’47の製品は顔まわりを明るく彩るニュアンスカラーも豊富


どんなコーディネートにも合わせやすい


本POP-UP STOREでは、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP」をはじめ、「MVP」「HITCH」「CAPTAIN」などの主要モデルを含む幅広いラインナップを展開する。札幌駅直結の札幌ステラプレイス イースト1階というアクセスに優れた立地で、北海道の来場者が豊富なカラーバリエーションやシルエットの違いを実際に手に取って確認できる。さらに、北海道をテーマに開発された新作モデルを本POP-UP STOREで先行発売する。

■北海道をテーマに開発された新作をチェック！

■「’47 CLEAN UP」各4400円

＜シマエナガ＞

北海道に生息する野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたコレクション。丸みのあるフォルムを表現したデザインと、’47らしいニュアンスカラーで展開する。

北海道初POP-UP STOREで購入できる「CLEAN UP」シマエナガモデル。柔らかなニュアンスカラーは肌になじみスタイリングを引き立てる


丸みのあるフォルムが特徴


日常のスタイリングに自然になじむデザイン


北海道に生息する野鳥シマエナガの愛らしい姿を刺しゅうで表現


＜IN THE NORTH＞

シロクマ(ホッキョクグマ)をモチーフに「BORN IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルと、北海道の春を彩るチューリップをモチーフに「BLOOM IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルの2種を展開する。

シロクマ(ホッキョクグマ)をモチーフにしたさわやかなブルーカラー


北海道の春を彩るチューリップをモチーフに、色鮮やかな刺しゅうで表現


■「’47 MVP」各4620円

＜HEART LAKE＞

人気MLB球団ロゴと、北海道えりも町にある豊似湖(とよにこ)をモチーフにしたデザインを組み合わせたコレクション。上空から見るとハート形に見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる豊似湖を着想源とし、フロント右下にはゴールドのメタルハートを配置。クラウン全体にも同色のハート刺しゅうを施している。

北海道初POP-UP STOREではHEART LAKEなど新作モデルも展開


ハート刺しゅうとゴールドメタルハートで、上空から見るハート形の豊似湖を表現


HEART LAKEモデルクラウン全体にハート刺しゅうを施した特別仕様


ハート刺しゅうとゴールドメタルハート


人気MLB球団ロゴと組み合わせた限定デザイン


フロント右下に輝くゴールドのメタルハート


■’47 POP-UP STORE 札幌ステラプレイス 店舗情報

開催期間：2026年5月22日(金)〜6月14日(日)

営業時間：10時〜20時

場所：札幌ステラプレイス イースト1階

住所：北海道札幌市中央区北5条西2丁目

キャンペーン情報

期間中に’47のキャップを購入し、かつ’47の会員登録(無料)またはニュースレターの購読登録(無料)を完了した人に、先着で’47オリジナル缶ミラー(非売品)をプレゼントする。※数に限りあり

’47オリジナル缶ミラー


シマエナガやハートレイクなど、北海道ならではのモチーフを採用した新作キャップ。カラーやシルエットを実際に確認しながら自分好みを見つけてみてはいかがだろうか。

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