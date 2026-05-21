人気キャップブランド「’47」から“シマエナガ”など北海道モチーフの新作キャップ登場！北海道初のPOP-UP STOREを5月22日より開催
カジュアルライフスタイルブランド「’47(フォーティーセブン)」は、2026年5月22日(金)から6月14日(日)までの期間、札幌ステラプレイス イースト1階で北海道初となるPOP-UP STOREをオープンする。
【画像】シマエナガなどほかの北海道デザインキャップを見る
’47(フォーティーセブン)は、1947年に米国ボストンで創業。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まった。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいる。オーセンティックな背景を持ち、気負わず取り入れられるシルエットとカラーで、日常のスタイリングになじむのが特徴。
本POP-UP STOREでは、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP」をはじめ、「MVP」「HITCH」「CAPTAIN」などの主要モデルを含む幅広いラインナップを展開する。札幌駅直結の札幌ステラプレイス イースト1階というアクセスに優れた立地で、北海道の来場者が豊富なカラーバリエーションやシルエットの違いを実際に手に取って確認できる。さらに、北海道をテーマに開発された新作モデルを本POP-UP STOREで先行発売する。
■北海道をテーマに開発された新作をチェック！
■「’47 CLEAN UP」各4400円
＜シマエナガ＞
北海道に生息する野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたコレクション。丸みのあるフォルムを表現したデザインと、’47らしいニュアンスカラーで展開する。
＜IN THE NORTH＞
シロクマ(ホッキョクグマ)をモチーフに「BORN IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルと、北海道の春を彩るチューリップをモチーフに「BLOOM IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルの2種を展開する。
■「’47 MVP」各4620円
＜HEART LAKE＞
人気MLB球団ロゴと、北海道えりも町にある豊似湖(とよにこ)をモチーフにしたデザインを組み合わせたコレクション。上空から見るとハート形に見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる豊似湖を着想源とし、フロント右下にはゴールドのメタルハートを配置。クラウン全体にも同色のハート刺しゅうを施している。
■’47 POP-UP STORE 札幌ステラプレイス 店舗情報
開催期間：2026年5月22日(金)〜6月14日(日)
営業時間：10時〜20時
場所：札幌ステラプレイス イースト1階
住所：北海道札幌市中央区北5条西2丁目
キャンペーン情報
期間中に’47のキャップを購入し、かつ’47の会員登録(無料)またはニュースレターの購読登録(無料)を完了した人に、先着で’47オリジナル缶ミラー(非売品)をプレゼントする。※数に限りあり
シマエナガやハートレイクなど、北海道ならではのモチーフを採用した新作キャップ。カラーやシルエットを実際に確認しながら自分好みを見つけてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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本POP-UP STOREでは、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP」をはじめ、「MVP」「HITCH」「CAPTAIN」などの主要モデルを含む幅広いラインナップを展開する。札幌駅直結の札幌ステラプレイス イースト1階というアクセスに優れた立地で、北海道の来場者が豊富なカラーバリエーションやシルエットの違いを実際に手に取って確認できる。さらに、北海道をテーマに開発された新作モデルを本POP-UP STOREで先行発売する。
■北海道をテーマに開発された新作をチェック！
■「’47 CLEAN UP」各4400円
＜シマエナガ＞
北海道に生息する野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたコレクション。丸みのあるフォルムを表現したデザインと、’47らしいニュアンスカラーで展開する。
＜IN THE NORTH＞
シロクマ(ホッキョクグマ)をモチーフに「BORN IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルと、北海道の春を彩るチューリップをモチーフに「BLOOM IN THE NORTH」の文字刺しゅうをあしらったモデルの2種を展開する。
■「’47 MVP」各4620円
＜HEART LAKE＞
人気MLB球団ロゴと、北海道えりも町にある豊似湖(とよにこ)をモチーフにしたデザインを組み合わせたコレクション。上空から見るとハート形に見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる豊似湖を着想源とし、フロント右下にはゴールドのメタルハートを配置。クラウン全体にも同色のハート刺しゅうを施している。
■’47 POP-UP STORE 札幌ステラプレイス 店舗情報
開催期間：2026年5月22日(金)〜6月14日(日)
営業時間：10時〜20時
場所：札幌ステラプレイス イースト1階
住所：北海道札幌市中央区北5条西2丁目
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期間中に’47のキャップを購入し、かつ’47の会員登録(無料)またはニュースレターの購読登録(無料)を完了した人に、先着で’47オリジナル缶ミラー(非売品)をプレゼントする。※数に限りあり
シマエナガやハートレイクなど、北海道ならではのモチーフを採用した新作キャップ。カラーやシルエットを実際に確認しながら自分好みを見つけてみてはいかがだろうか。
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