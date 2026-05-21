子どもの“急な発熱”で「新幹線代3万円」がパァに!? 発車時刻前なら「払い戻し可能」だと思ってたのに…安い分“変更・払い戻し条件”が厳しいのは妥当？ 安さに潜むリスクとは

EX予約とは全く違う！ 割安な旅行商品のキャンセル条件

EX予約とは、東海道・山陽・九州新幹線をスマートフォンやパソコンから予約できるネット予約サービスです。

EX予約の乗車券・特急券一体型商品で購入した場合、発車時刻前の払い戻し手数料は1名あたり320円です。また、ICカード等での改札入場前またはきっぷ受け取り前で、予約している列車の発車時刻前までであれば、手数料無料で何度でも変更できます。

しかし、旅行会社が販売する割安な新幹線利用プランや旅行商品となると話は別です。商品によっては、利用人数・乗車日・列車・区間などの変更が一切できず、変更したい場合はいったん取り消して新たに予約し直さなければならないケースがあります。

例えば、家族全員で往復3万円分の割安な旅行商品を予約していた場合、旅行を中止すれば取消料がかかる可能性があります。

また、日程や列車を変えたいだけでも変更ができず、いったん取り消して買い直す必要があるため、当初の割引価格では買い直せないこともあります。交通費を数千円節約するつもりが、結果的に割高になってしまうこともあるのです。



なぜ割安な旅行商品は変更や払い戻しの条件が厳しいのか？

なぜ旅行会社の割安な新幹線利用プランや旅行商品は、これほどまでに変更や払い戻しの条件が厳しく設定されているのでしょうか。

それは、旅行会社や販売会社が「予定どおり利用すること」を前提に、割安な価格で商品を提供している場合があるからです。利用条件を限定することで価格を抑えているため、その分、変更や払い戻しの条件が厳しくなることがあります。

安く買えるというメリットの裏には、変更できない、取り消しが必要になる、買い直しになるといったリスクが隠されています。購入画面の注意事項には必ず記載されているものの、割引額の大きさに目を奪われて規約を見落としてしまう人が少なくありません。



変更ができないケースにも要注意

さらに注意したいのは、旅行会社の割安な新幹線利用プランや旅行商品の中には「予約後の変更が一切できない」タイプの商品が存在することです。

EX予約など一部のネット予約であれば、条件を満たす範囲で列車の時間を遅らせたり、別の日程に変更したりすることが可能な場合があります。しかし、一部の割安な旅行商品では、理由にかかわらず変更不可であり、予定を変える場合はいったん取り消して、新たに買い直さなければならないルールが設定されています。



急な予定変更から家計を守るための防衛策

子育て世代にとって、旅行前の子どもの急な発熱や体調不良は避けて通れないトラブルです。変更不可や取消料による負担から家計を守るためには、事前の対策が欠かせません。



・あえてEX予約など変更可能なサービスを選ぶ

体調を崩しやすい年齢の子どもがいる場合は、あえて割引率が低くても、直前まで手数料なしで変更できるEX予約などのサービスを利用するのも1つの方法です。目先の数千円を節約するよりも、万が一の際のリスクを減らす保険として割り切る考え方が大切になります。



・旅行キャンセル保険を活用する

宿泊施設や航空券などとセットで予約している場合は、旅行キャンセル保険に加入しておくという選択肢もあります。

子どもの急な通院などを理由としたキャンセルの場合、発生したキャンセル料を補償してくれる保険商品もあります。クレジットカードの付帯サービスとして用意されている場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。



・キャンセルの決断は早めに行う

旅行会社の割安な新幹線利用プランや旅行商品は、商品によって取消料の発生時期や金額、変更可否の条件が異なります。

「もしかしたら明日には熱が下がるかも」と期待してギリギリまで粘ると、結果的に手痛い出費を招くことになります。子どもの体調に異変を感じたら、変更や払い戻しの条件を確認し、早めに判断することが負担を最小限に抑えるコツです。

家族旅行における新幹線代は、家計にとって大きな出費です。少しでも安く抑えたいという気持ちは痛いほど分かりますが、旅行会社の割安な新幹線利用プランや旅行商品には「安さ」と引き換えの「リスク」が存在することを忘れてはいけません。

チケットや旅行商品を予約する際は、必ず取消料の規定や変更のルールを確認することが必要です。ご家庭の状況に合ったチケット選びを心がけ、安心して旅行を楽しめるように準備をしておいてください。



出典

JR東海 エクスプレス予約 予約の払いもどしについて

執筆者 : 西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士