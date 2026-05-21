『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』OPムービー＆ヒロイン・椎名真昼（CV.石見舞菜香）が歌唱する主題歌情報を公開！

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2026年7月23日発売予定のNintendo Switch2/Nintendo Switch用アドベンチャーゲーム「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」のOPムービーが公開された。

2026年4月よりTVアニメ第2期の放送が開始され、話題沸騰の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件Memorial Vacation」のOPムービーが公開された。

主題歌は、ヒロイン・椎名真昼（CV.石見舞菜香）が歌唱するゲームオリジナルソング「この想い、あなたへ」。本ムービーでは、ポップな楽曲に乗せて、恋人である周・そしてクラスメイトの樹・千歳と沖縄で過ごすひと夏の想い出がたっぷりつまった映像をお届けする。

●楽曲情報

「この想い、あなたへ」

作詞：天ヶ咲麗（solfa）

作編曲：橋咲透（solfa）

歌唱：椎名真昼（CV.石見舞菜香）

●作品情報

「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation」

発売日 2026年7月23日予定

機種 Nintendo Switch2/Nintendo Switch ※Nintendo Switch 2はダウンロードのみ

CERO B（12歳以上対象）

通常版 7,480円（税込）

限定版 12,980円（税込）

ダウンロード版 6,380円（税込）

デジタルデラックスエディション 9,680円（税込）

限定版特典

・アクリルスタンド×2枚

・クリアしおり×4枚

・オリジナルドラマCD×1枚

・ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1

出演

坂泰斗（藤宮周役）

石見舞菜香（椎名真昼役）

八代拓（赤澤樹役）

白石晴香（白河千歳役）

©佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会 ©MAGES.

関連リンク

ゲーム公式サイト

https://tenshisama.mages.co.jp/