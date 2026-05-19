「ボンボンドロップシール」に新キャラ登場！ 『お茶犬』『コジコジ』など仲間入り
「ボンボンドロップシール」の公式Xが、5月19日（火）に更新。5月下旬から、新しいキャラクターの商品を順次出荷すると公表した。
【写真】「ボンボンドロップシール」のポップアップが6月から全国8都市で開催へ
■全4種が登場
「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、人気キャラクターのデザインを中心に売り切れ続出で入手困難な状況が続いている。
公式Xはこの日「ボンボンドロップシールに新しいキャラクターが仲間入り」とコメントし、『お文具といっしょ』『お茶犬』『コジコジ』『ノンタン』のシールを収めた1枚の写真を公開。
シールは各キャラクターのさまざまな表情が楽しめる仕上がりとなっており、「ボンボンドロップシール」特融のちゅるんとした質感もしっかり表現されている。
「ボンボンドロップシール」は今後も続々と新キャラクターが登場する予定だ。
ちなみに、6月頃には、全国主要8都市で「ボンボンドロップシールPOPUPSTORE祭」の開催も決定。イベントでは200種類以上の「ボンボンドロップシール」が並び、ほぼ全種類のラインナップをチェックすることができるという。
引用：「ボンボンドロップシール」公式X（@bonbon_drop）
【写真】「ボンボンドロップシール」のポップアップが6月から全国8都市で開催へ
■全4種が登場
「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、人気キャラクターのデザインを中心に売り切れ続出で入手困難な状況が続いている。
シールは各キャラクターのさまざまな表情が楽しめる仕上がりとなっており、「ボンボンドロップシール」特融のちゅるんとした質感もしっかり表現されている。
「ボンボンドロップシール」は今後も続々と新キャラクターが登場する予定だ。
ちなみに、6月頃には、全国主要8都市で「ボンボンドロップシールPOPUPSTORE祭」の開催も決定。イベントでは200種類以上の「ボンボンドロップシール」が並び、ほぼ全種類のラインナップをチェックすることができるという。
引用：「ボンボンドロップシール」公式X（@bonbon_drop）