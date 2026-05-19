元SKE48藤本冬香（28）が19日、都内で初写真集「無防備な私」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席した。

「写真集を出せる人生ではないと思っていたのでうれしい」と喜びをかみしめた。「最初で最後の写真集になると思って、NGなしで挑んだ」とし、自己採点も「悔いなくできたので100点満点です！」と胸を張った。“最初で最後”については「年齢的にも28歳で、今が一番かわいくてキラキラしている瞬間だと思っている」と説明した。

同写真集のために「毎日お餅を食べて、体重を増やした」という。「元々カリカリなんです」とし、一般的とは逆のボディーメイクを明かした。

25年9月にグループを卒業。現在は故郷の広島でタレント活動をしている。「カープのファンで先日始球式をすることができました」と目を輝かせると、「次は2軍でも始球式をやりたい。1軍と2軍で始球式をした人って、なかなかいないと思うので」と野望を語った。お気に入りカット2枚は赤いドレスを着用。「カープファンなので…」とほほ笑んだ。

今後は「応援しがいのあるタレントが目標なので、うれしいお知らせができるように頑張ります」とアピールした。