　コンゴ民主共和国代表が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、26人のメンバーを発表した。

　主力のFWセドリック・バカンブ(ベティス)、FWフィストン・マイェレ(ピラミッズ)、DFチャンセル・ムベンバ(リール)などが順当に選出。また、日本人の祖父を持つ日系3世で、U-21年代までフランス代表でプレーしたMFガエル・カクタ(AEL)が今冬のアフリカネイションズカップ以来の復帰を果たした。

　13大会ぶり2回目の出場となるコンゴはグループKに入り、ポルトガル、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。

以下、コンゴ民主共和国代表メンバー

▽GK

リオネル・ムパシ(ル・アーブル)

ティモシー・ファユル(FCノア)

マティウ・エポロ(スタンダール・リエージュ)

▽DF

チャンセル・ムベンバ(リール)

アーロン・ワン・ビサカ(ウエスト・ハム)

アクセル・トゥアンゼベ(バーンリー)

アルトゥール・マスアク(RCランス)

ジョリス・カイエンベ(ゲンク)

スティーブ・カプアディ(ビジェフ・ウッチ)

ロッキー・ブシリ(ハイバーニアン)

ディラン・バトゥビンシカ(AEL)

ジェデオン・カルル(アリス・リマソール)

▽MF

ノア・サディキ(サンダーランド)

サミュエル・ムトゥサミー(アトロミトス)

エド・カイエンベ(ワトフォード)

ヌガライェル・ムカウ(リール)

チャールズ・ピッケル(エスパニョール)

ナサニエル・ムブク(モンペリエ)

ブライアン・シペンガ(カステジョン)

メシャク・エリア(アランヤスポル)

ガエル・カクタ(AEL)

▽FW

テオ・ボンゴンダ(スパルタク・モスクワ)

フィストン・マイェレ(ピラミッズ)

セドリック・バカンブ(ベティス)

サイモン・バンザ(アルジャジーラ)

ヨアネ・ウィッサ(ニューカッスル)