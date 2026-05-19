日系3世の元U-21フランス代表MFも選出…コンゴ民主共和国代表、26人のW杯メンバーが決定
コンゴ民主共和国代表が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、26人のメンバーを発表した。
主力のFWセドリック・バカンブ(ベティス)、FWフィストン・マイェレ(ピラミッズ)、DFチャンセル・ムベンバ(リール)などが順当に選出。また、日本人の祖父を持つ日系3世で、U-21年代までフランス代表でプレーしたMFガエル・カクタ(AEL)が今冬のアフリカネイションズカップ以来の復帰を果たした。
13大会ぶり2回目の出場となるコンゴはグループKに入り、ポルトガル、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。
以下、コンゴ民主共和国代表メンバー
▽GK
リオネル・ムパシ(ル・アーブル)
ティモシー・ファユル(FCノア)
マティウ・エポロ(スタンダール・リエージュ)
▽DF
チャンセル・ムベンバ(リール)
アーロン・ワン・ビサカ(ウエスト・ハム)
アクセル・トゥアンゼベ(バーンリー)
アルトゥール・マスアク(RCランス)
ジョリス・カイエンベ(ゲンク)
スティーブ・カプアディ(ビジェフ・ウッチ)
ロッキー・ブシリ(ハイバーニアン)
ディラン・バトゥビンシカ(AEL)
ジェデオン・カルル(アリス・リマソール)
▽MF
ノア・サディキ(サンダーランド)
サミュエル・ムトゥサミー(アトロミトス)
エド・カイエンベ(ワトフォード)
ヌガライェル・ムカウ(リール)
チャールズ・ピッケル(エスパニョール)
ナサニエル・ムブク(モンペリエ)
ブライアン・シペンガ(カステジョン)
メシャク・エリア(アランヤスポル)
ガエル・カクタ(AEL)
▽FW
テオ・ボンゴンダ(スパルタク・モスクワ)
フィストン・マイェレ(ピラミッズ)
セドリック・バカンブ(ベティス)
サイモン・バンザ(アルジャジーラ)
ヨアネ・ウィッサ(ニューカッスル)
主力のFWセドリック・バカンブ(ベティス)、FWフィストン・マイェレ(ピラミッズ)、DFチャンセル・ムベンバ(リール)などが順当に選出。また、日本人の祖父を持つ日系3世で、U-21年代までフランス代表でプレーしたMFガエル・カクタ(AEL)が今冬のアフリカネイションズカップ以来の復帰を果たした。
以下、コンゴ民主共和国代表メンバー
▽GK
リオネル・ムパシ(ル・アーブル)
ティモシー・ファユル(FCノア)
マティウ・エポロ(スタンダール・リエージュ)
▽DF
チャンセル・ムベンバ(リール)
アーロン・ワン・ビサカ(ウエスト・ハム)
アクセル・トゥアンゼベ(バーンリー)
アルトゥール・マスアク(RCランス)
ジョリス・カイエンベ(ゲンク)
スティーブ・カプアディ(ビジェフ・ウッチ)
ロッキー・ブシリ(ハイバーニアン)
ディラン・バトゥビンシカ(AEL)
ジェデオン・カルル(アリス・リマソール)
▽MF
ノア・サディキ(サンダーランド)
サミュエル・ムトゥサミー(アトロミトス)
エド・カイエンベ(ワトフォード)
ヌガライェル・ムカウ(リール)
チャールズ・ピッケル(エスパニョール)
ナサニエル・ムブク(モンペリエ)
ブライアン・シペンガ(カステジョン)
メシャク・エリア(アランヤスポル)
ガエル・カクタ(AEL)
▽FW
テオ・ボンゴンダ(スパルタク・モスクワ)
フィストン・マイェレ(ピラミッズ)
セドリック・バカンブ(ベティス)
サイモン・バンザ(アルジャジーラ)
ヨアネ・ウィッサ(ニューカッスル)