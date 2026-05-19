◇京滋大学野球春季リーグ最終節1回戦 佛教大 1―3 花園大（2026年5月19日 わかさスタジアム京都）

京滋大学野球春季リーグは19日、最終節1回戦が行われ、佛教大は花園大に1―3で敗れた。

勝ち点を挙げた方が優勝となる天王山。その初戦を落とし、6季連続優勝へ土俵際に追い込まれた。

プロ注目の最速152キロ右腕・野村亮輔（4年）は3失点完投と力投するも、援護に恵まれなかった。

1―0の2回2死から打者18人連続で無四球無安打に抑えるなどチームを鼓舞し続けた。しかし同点の9回に3安打2四死球を許して2失点し、力尽きた。

「チームを勝たせる投球ができなかった。（同点の9回を）抑えられずに情けないな…と思います。大事なところで死球を与えるなど、勝負しきれないようでは勝つことはできないな感じました」

昨秋の大学日本代表候補強化合宿に招集された本格派右腕。球場では巨人が水野雄仁編成本部長、長野久義編成本部参与を含む4人態勢を敷くなどNPB9球団のスカウトが視察。注目を集めた一戦は、勝利に導けなかったものの力投を演じた。

◇野村 亮輔（のむら・りょうすけ）2004年（平16）10月1日生まれ、滋賀県長浜市出身の21歳。小2から虎姫ヤンチャーズで野球を始め、虎姫中では湖北ボーイズに所属。綾羽（滋賀）では1年秋から背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。佛教大では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、3年秋にベストナイン受賞。50メートル走6秒0。1メートル78、90キロ。右投げ左打ち。