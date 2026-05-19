世間を震撼させる凶悪犯罪が栃木県・上三川町で起きた--5月14日、農業法人を経営する一家の邸宅に複数人の集団が侵入し、母親（69）が殺害され同居する息子2人も大怪我を負った強盗殺人事件。15日までに実行役の少年4人（いずれも16歳、神奈川県在住）が逮捕され、さらに17日、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が強盗殺人の容疑で逮捕された。全国紙社会部記者が語る。

【写真を見る】粉ミルクとエナジードリンクが一緒くたに放置された夫婦の自宅。送検される妻の美結容疑者

「竹前夫婦は、少年たちに強盗殺人を指示した『指示役』とみられる。夫の海斗容疑者は羽田空港国際線ターミナルで逮捕されており、出国逃亡する直前だったとみられます。妻の美結容疑者は、生後7か月の長女と一緒に神奈川県内のビジネスホテルにいるところを発見、確保され、逮捕に至った。

司法解剖の結果、被害者の母親には刺し傷が20か所以上あったと報じられており、凶器には刃物のほかバールも用いられた。犯行態様は凶悪この上ない。

栃木県警の捜査本部は、竹前夫婦にも指示をした『さらに上の指示役』がいる匿名流動型犯罪グループ事件、通称・トクリュウ事件とみて、慎重に捜査を進めています」

少年4人を凶行に至らせた20代夫婦はどのような人物なのか。夫妻の自宅は神奈川県・横浜市の日産スタジアムなどからほど近い、アパートの一室だった。近隣住民が語る。

「大きな声を出すこともあって、目立つ夫婦ではありました。今も自宅のベランダにゴミが放置されているんですが、粉ミルクの缶とエナジードリンク、甘い炭酸飲料などの缶が一緒くたに放置されていました」

さらに近隣に住む別の女性は、事件の約3週間前となる4月下旬、夫婦が「警察沙汰」を起こしている現場を目撃していた。

「夕方家の前を通ったら、男性同士が怒鳴り合いをして、警察がそれぞれを必死になだめていて、大騒ぎになっていたんです。聞くと、旦那さんが駐車場から車で出て行こうとした時に、通りを走っていた原付とぶつかりそうになり、原付がクラクションを鳴らしたことでトラブルになったそう。

旦那さんは軽自動車で、奥さんと赤ちゃんも一緒でした。大きい声で怒鳴り合うので、奥さんが周囲に『警察呼んで！』と言って警察がくることになった。警察がきても旦那さんの怒りは収まらず、警察官が2、3人がかりで『手を出さないで！』と諭していました。

タトゥーを入れたやんちゃそうな男性が旦那さんの友達として一緒にいた姿は、近所でも見たことがある人がいる。会えば挨拶するそうで、『意外とちゃんとしてるんだ』と言ってましたが、警察沙汰の際は本当におっかなかったですね」

事件当日、夫妻は栃木県内の別の場所から少年たちに指示を出していたと見られている。0歳の赤ちゃんを持つ親が、なぜこんな残虐な犯罪に手を染めたのか。捜査本部は夫妻と少年たちのつながりや上位の指示役の存在について、慎重に捜査を進めている。

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