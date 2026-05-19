子猫が初めてトイレをした日の様子を捉えた光景が、SNS上で大反響！あまりにも猫らしくない、まさかの姿勢でトイレをする光景は、記事執筆時点で129万回以上も再生され、「何か間違ってる？って感じの顔がたまらん」「めっちゃ可愛いです！」といった声が寄せられました！

【動画：子猫の『初めてのトイレ』を見た結果…完全に予想外な『まさかの姿勢』】

初めてトイレした子猫が…

Instagramアカウント「バロン (@baron_1oo1)」さまに投稿されたのは、元保護猫のバロンくんが子猫時代に見せた、ある衝撃的な光景です。

投稿者さまによって保護されたバロンくん。まだ生後まもない頃に保護され、投稿者さまのお家に迎えられたのだとか。

その後、健康的にすくすくと成長したバロンくん。赤ちゃん猫から子猫になった時、ついに自分でトイレをするその瞬間が訪れたのだそう！その時の姿が……

なんか、思ってたのと違う！思わず二度見してしまいそうな『立ちション』姿に、飼い主さんもかなり驚いたのだとか。

やんちゃに成長したバロンくん

曇りなき眼でピンッと背中を立てて立ちションするバロンくんの姿は、Instagramに投稿されると瞬く間に多くの人の注目を集めました！

コメント欄には「AIかと疑いたくなるほどの見事な直立w」「現物で観てみたいですねー笑」「真剣にオシッコしてますね」といった声が寄せられています。

そんなバロンくん。今ではすっかりやんちゃな男の子へと成長し、毎日元気いっぱい動き回っているのだとか！

Instagramアカウント「バロン (@baron_1oo1)」さまには、子猫時代の様子から現在の姿まで、バロンくんの成長が投稿されています。気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

バロンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「バロン (@baron_1oo1)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。