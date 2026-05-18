イエベ春（スプリング）におすすめの2026年新作リップ10選！人気のデパコス・プチプラ・海外コスメ（韓国・タイ）の最新作から、コーラル／ピーチ／ピンクベージュなどイエベ春さんに似合うカラーを厳選しました。イエベ春さんの特徴・魅力や似合う色の解説も。ぜひメイクやお買い物の参考にしてください♡

イエベ春さんが盛れる♡新作トレンドリップが豊作

パーソナルカラーイメージ パーソナルカラーイメージ





デパコスやプチプラ、海外コスメ（韓国・タイ）など、各ブランドから新作リップが続々登場しています。

旬顔を叶えるトレンドリップから、リップケア効果に優れたアイテムまで豊富にラインナップ。



そこで今回は、イエベ春さんにおすすめのリップ10選をご紹介します。



2026年春夏に発売された新作リップから、イエベ春さんにぴったりなカラーを厳選してご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください♪ 2026年春夏は、イエベ春さんにおすすめのリップが豊作！デパコスやプチプラ、海外コスメ（韓国・タイ）など、各ブランドから新作リップが続々登場しています。旬顔を叶えるトレンドリップから、リップケア効果に優れたアイテムまで豊富にラインナップ。そこで今回は、イエベ春さんにおすすめのリップ10選をご紹介します。2026年春夏に発売された新作リップから、イエベ春さんにぴったりなカラーを厳選してご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください♪

イエベ春さんの特徴、似合う色とは？

イエベ春 パーソナルカラー イエベ春 パーソナルカラー

主に4タイプに分類されることの多いパーソナルカラー（イエベ春／ブルベ夏／イエベ秋／ブルベ冬）のうち、イエベ春さんの特徴をおさらいしましょう。



イエローベースであるイエベ春さんは、黄みを含む色味のうち、明るく鮮やかなカラーが似合うタイプ。

コーラルピンクなどに代表される、温もりのある明るい暖色系カラーが得意です。



「春に咲くお花」のような愛らしい雰囲気が魅力で、若々しくフレッシュな印象を持たれることが多いです。

【2026最新版】イエベ春向け新作リップ10選♡

【2026最新版】イエベ春向け新作リップ10選♡ 【2026最新版】イエベ春向け新作リップ10選♡

お待たせしました！ここからは、イエベ春さんにおすすめの2026年春夏新作リップ10選をご紹介します。



イエベ春さんの「可愛らしい」「多幸感」「温もりのある」魅力を加速させてくれるカラーを厳選しました。



ブランド・商品名・色番号をメモして、ぜひお買い物の参考にしてみてください♡

Dior（ディオール）｜ディオール アディクト リップグロウオイル 077 ロージー キャンディ

イエベ春 おすすめリップ ディオール アディクト リップグロウオイル 077 ロージー キャンディ イエベ春 おすすめリップ ディオール アディクト リップグロウオイル 077 ロージー キャンディ

Dior（ディオール）で人気の『ディオール アディクト リップグロウオイル』は、厚膜のぷっくり*としたツヤ感を叶えるリップケアオイル。



長時間うるおいをキープして、柔らかく生き生きとした唇に導きます。



「077 ロージー キャンディ」は、繊細なラメが配合された“スパークリー”質感のピーチピンクカラー。



煌めく桃色の多幸感が、イエベ春さんの魅力を引き立ててくれます♡



* メイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：Dior（ディオール）

商品名：ディオール アディクト リップグロウオイル

種類：全12色（うち数量限定3色）

容量：6mL

価格：4,950円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年1月1日（木）

販売場所：Dior（ディオール）取扱店舗、公式オンラインショップ

PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）｜プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P258 ブラッシウェア

イエベ春 おすすめリップ プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P258 ブラッシウェア イエベ春 おすすめリップ プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P258 ブラッシウェア

PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）より、2026年3月13日（金）に発売された新作リップをご紹介。



『プラダ リフレクション リキッド バーム グロス』は、メイクとリップケア効果を兼ね備えたリップグロスです。



加水分解ヒアルロン酸Na・スクワラン（いずれも保湿成分）をたっぷりと配合し、唇にみずみずしいうるおいを与えます。



まろやかなコーラルピンク系の「P258 ブラッシウェア」は、ナチュラルな血色感を与えてくれる色味です♡

◆発売・商品情報

ブランド名：PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）

商品名：プラダ リフレクション リキッド バーム グロス

種類：全10色

容量：ー

価格：5,940円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月13日（金）

販売場所：PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）｜ピュア グロッシー ティント 03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）

イエベ春 おすすめリップ スナイデル ビューティ ピュア グロッシー ティント 03 Peachy Glow（ピーチー グロウ） イエベ春 おすすめリップ スナイデル ビューティ ピュア グロッシー ティント 03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）

SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）の新作リップ『ピュア グロッシー ティント』が、2026年5月8日（金）から発売されました。



ぷるんとしたグロス級のツヤと、ティント特有の色持ちの良さ、ぷっくり*としたプランパーの1本3役をこなす、理想的なリップアイテムが誕生！



海の情景にインスパイアされた全6色のうち、イエベ春さんにおすすめなのが「03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）」。



朝日にゆらめく海面を思わせるベージュニュアンスのコーラルピンクで、ロマンティックな唇を演出します♡



* うるおいとメイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）

商品名：ピュア グロッシー ティント

種類：全6色

容量：3.2g

価格：3,300円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月8日（金）

販売場所：SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

to/one（トーン）｜トーン ペタル ブルーミング グロス C 01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）

イエベ春 おすすめリップ トーン ペタル ブルーミング グロス C 01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル） イエベ春 おすすめリップ トーン ペタル ブルーミング グロス C 01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）

to/one（トーン）で人気の『トーン ペタル ブルーミング グロス』に、ボリューミー*なツヤ膜とシアー感を両立した、新たな質感が登場。



高粘度のオイルを贅沢に配合し、シロップのように透け感と厚みのあるツヤ膜を形成することで、ぷるんと立体感*のある唇をメイクします。



イエベ春さんにイチオシの「01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）」は、レッド＆イエローの偏光パールが煌めくコーラルオレンジ。



シアーな発色で、透明感のあるヘルシーメイクが叶います♪



* メイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：to/one（トーン）

商品名：トーン ペタル ブルーミング グロス C

種類：全3色

容量：2.8g

価格：2,750円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月17日（金）

販売場所：to/one（トーン）取扱店舗、公式オンラインショップ

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）｜ジュエリー シロップ グロス 06 シトラスキス

イエベ春 おすすめリップ デイジードール バイ マリークヮント ジュエリー シロップ グロス 06 シトラスキス イエベ春 おすすめリップ デイジードール バイ マリークヮント ジュエリー シロップ グロス 06 シトラスキス

SNSで大バズりした、“宝石ラメグロス”こと『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』より、この春新色が登場し話題に。



たっぷり配合されたラメによるジュエリーのような煌めきと、シロップのようなツヤ感、そしてパックのようなうるおい感を持ち合わせていることが特徴。



新色の「06 シトラスキス」は、ゴールド＆ブルーのラメが輝くピーチベージュカラーで、イエベ春さんにぴったりの色味。



単品ではもちろん、お手持ちの口紅の上から重ねてニュアンスチェンジも楽しめます♡

◆発売・商品情報

ブランド名：DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）

商品名：デイジードール ジュエリー シロップ グロス

種類：全8色

容量：4g

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月17日（火）

販売場所：DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）取扱店舗、公式オンラインショップ

BabyBright（ベイビーブライト）｜ベイビーブライト ジェラート アイスティント 09 Peach Milk（ピーチミルク）

イエベ春 おすすめリップ ベイビーブライト ジェラート アイスティント 09 Peach Milk（ピーチミルク） イエベ春 おすすめリップ ベイビーブライト ジェラート アイスティント 09 Peach Milk（ピーチミルク）

BabyBright（ベイビーブライト）の『ジェラート アイスティント』は、ジェラートから着想を得たひんやり爽やかなつけ心地が特徴。



また、ミルクエキス*1やフルーツ由来の美容保湿成分*2を配合し、唇のうるおいをキープします。



擦れに強く、色持ちに優れているので、飲み会リップとしてもおすすめな1本。



「09 Peach Milk（ピーチミルク）」は完熟桃のようなピーチコーラル。

イエベ春さんのど真ん中カラーで、多幸感あふれるメイクが完成します♡



*1 ミルクエキス：乳エキス（保湿成分）

*2 フォレストフルーツオイル：ストロベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、キイチゴ果実エキス、ヒマワリ種子油、トコフェロール（すべて保湿成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：BabyBright（ベイビーブライト）

商品名：ベイビーブライト ジェラート アイスティント

種類：全5色

容量：3g

価格：880円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月下旬より順次

販売場所：全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

rom&nd（ロムアンド）｜グラスティングカラーグロス スパークル S01 ピーチスパークル

イエベ春 おすすめリップ ロムアンド グラスティングカラーグロス スパークル S01 ピーチスパークル イエベ春 おすすめリップ ロムアンド グラスティングカラーグロス スパークル S01 ピーチスパークル

rom&nd（ロムアンド）からこの春発売され、「キラキラ感が可愛すぎる」とSNSを賑わせた『グラスティングカラーグロス スパークル』。



全色に繊細ラメをぎっしりと配合した、日本限定のリップグロスです。



従来のカラーグロスと比べ、煌めきもボリューム感*もアップデートし、ぷっくり*としたリップを演出します。



「S01 ピーチスパークル」は、ゴールド＆ピンクパールが輝くヌーディーピーチ。

イエベ春さんのキュートでフレッシュな魅力を引き立ててくれる1本です♪



* メイクアップ効果による。仕上がりの持続時間には個人差があります。

◆発売・商品情報

ブランド名：rom&nd（ロムアンド）

商品名：グラスティングカラーグロス スパークル

種類：全6色

容量：4g

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月5日（木）

販売場所：rom&nd（ロムアンド）取扱店舗、公式オンラインショップ

NAMING.（ネーミング）｜デューアップ ハートリップグロス 02

イエベ春 おすすめリップ ネーミング デューアップ ハートリップグロス 02 イエベ春 おすすめリップ ネーミング デューアップ ハートリップグロス 02

バルーンのようなハート型パッケージが斬新な、NAMING.（ネーミング）の「ハートリップ」シリーズより、新作の『ネーミング デューアップ ハートリップグロス』が日本限定で発売中です。



リッチな光沢により、みずみずしい水滴のようなツヤを演出。



またマイルドなプランピング効果により、ぷっくりとした立体的な唇*をメイクします。



「02」はヌーディなコーラルカラーで、赤ちゃんのように無垢な唇に♡

ぷるぷるの光沢感と透明感で、ピュアな表情に仕上げたい日におすすめです。



* メイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：NAMING.（ネーミング）

商品名：デューアップ ハートリップグロス

種類：全3色

容量：ー

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月11日（水）

販売場所：NAMING.（ネーミング）取扱店舗、公式オンラインショップ

hince（ヒンス）｜ニュー・ブラーティント 06 NU ROSE（ヌー・ローズ）

イエベ春 おすすめリップ ヒンス ニュー・ブラーティント 06 NU ROSE（ヌー・ローズ） イエベ春 おすすめリップ ヒンス ニュー・ブラーティント 06 NU ROSE（ヌー・ローズ）

マットリップ派には、2026年3月に発売されたhince（ヒンス）の新作『ニュー・ブラーティント』がおすすめ！



ホイップクリームのようなテクスチャーでふわっと広がり、ピタッと密着する新感覚のクリーミーマットリップです。



半透明のブラー処方により縦じわを目立たなくして、ふっくら*とした柔らかそうな唇を演出します。



イエベ春さんにイチオシのカラーは「06 NU ROSE（ヌー・ローズ）」。

ぽわんとした優しげなウォームピンクで、内側から滲み出るような血色感を纏えますよ。



* メイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：hince（ヒンス）

商品名：ニュー・ブラーティント

種類：全10色

容量：3.8g

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月3日（火）

販売場所：hince（ヒンス）取扱店舗、公式オンラインショップ

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム（Blurry）BW01 ライチピーチ

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fwee（フィー）の『ブラースムージーリップバーム（Blurry）』は、表面はサラッと、内側はしっとりとした質感の新感覚リップバーム。



「ウォータリーブラースムージーバーム」が唇の縦じわを埋め、まるでフィルターをかけたようになめらかに整った唇を演出します。



パンテノール・ヒアルロン酸・シアバターなどの保湿成分を配合し、マットなのに乾燥しにくいところもポイント。



「BW01 ライチピーチ」はヘルシーなピーチベージュカラーで、イエベ春さんにぴったり♡

リップケアしながらマットリップを楽しみたい時におすすめの1本です。

◆発売・商品情報

ブランド名：fwee（フィー）

商品名：ブラースムージーリップバーム（Blurry）

種類：全7色

容量：9.5g

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月1日（日）

販売場所：fwee（フィー）取扱店舗、公式オンラインショップ

“イエベ春さん大優勝”の新作リップで多幸感をまとって♡

いかがでしたか？今回はイエベ春さんにおすすめの2026年春夏新作リップ10選をご紹介しました。



イエベ春さんの魅力である多幸感やキュートさ、フレッシュ感を加速させてくれる色味を厳選したので、お買い物の参考にしてもらえると嬉しいです♡



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介したほかにも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください。

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