イエベ春（スプリング）におすすめの2026年新作リップ10選！人気のデパコス・プチプラ・海外コスメ（韓国・タイ）の最新作から、コーラル／ピーチ／ピンクベージュなどイエベ春さんに似合うカラーを厳選しました。イエベ春さんの特徴・魅力や似合う色の解説も。ぜひメイクやお買い物の参考にしてください♡

イエベ春さんが盛れる♡新作トレンドリップが豊作

パーソナルカラーイメージ
2026年春夏は、イエベ春さんにおすすめのリップが豊作！

デパコスやプチプラ、海外コスメ（韓国・タイ）など、各ブランドから新作リップが続々登場しています。
旬顔を叶えるトレンドリップから、リップケア効果に優れたアイテムまで豊富にラインナップ。

そこで今回は、イエベ春さんにおすすめのリップ10選をご紹介します。

2026年春夏に発売された新作リップから、イエベ春さんにぴったりなカラーを厳選してご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください♪

イエベ春さんの特徴、似合う色とは？

イエベ春　パーソナルカラー
主に4タイプに分類されることの多いパーソナルカラー（イエベ春／ブルベ夏／イエベ秋／ブルベ冬）のうち、イエベ春さんの特徴をおさらいしましょう。

イエローベースであるイエベ春さんは、黄みを含む色味のうち、明るく鮮やかなカラーが似合うタイプ。
コーラルピンクなどに代表される、温もりのある明るい暖色系カラーが得意です。

「春に咲くお花」のような愛らしい雰囲気が魅力で、若々しくフレッシュな印象を持たれることが多いです。

【2026最新版】イエベ春向け新作リップ10選♡

【2026最新版】イエベ春向け新作リップ10選♡
お待たせしました！ここからは、イエベ春さんにおすすめの2026年春夏新作リップ10選をご紹介します。

イエベ春さんの「可愛らしい」「多幸感」「温もりのある」魅力を加速させてくれるカラーを厳選しました。

ブランド・商品名・色番号をメモして、ぜひお買い物の参考にしてみてください♡

Dior（ディオール）｜ディオール アディクト リップグロウオイル 077 ロージー キャンディ

イエベ春　おすすめリップ　ディオール アディクト リップグロウオイル 077 ロージー キャンディ
Dior（ディオール）で人気の『ディオール アディクト リップグロウオイル』は、厚膜のぷっくり*としたツヤ感を叶えるリップケアオイル。

長時間うるおいをキープして、柔らかく生き生きとした唇に導きます。

「077 ロージー キャンディ」は、繊細なラメが配合された“スパークリー”質感のピーチピンクカラー。

煌めく桃色の多幸感が、イエベ春さんの魅力を引き立ててくれます♡

* メイクアップ効果による
◆発売・商品情報
ブランド名：Dior（ディオール）
商品名：ディオール アディクト リップグロウオイル
種類：全12色（うち数量限定3色）
容量：6mL
価格：4,950円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年1月1日（木）
販売場所：Dior（ディオール）取扱店舗、公式オンラインショップ

PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）｜プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P258 ブラッシウェア

イエベ春　おすすめリップ　プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P258 ブラッシウェア
PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）より、2026年3月13日（金）に発売された新作リップをご紹介。

『プラダ リフレクション リキッド バーム グロス』は、メイクとリップケア効果を兼ね備えたリップグロスです。

加水分解ヒアルロン酸Na・スクワラン（いずれも保湿成分）をたっぷりと配合し、唇にみずみずしいうるおいを与えます。

まろやかなコーラルピンク系の「P258 ブラッシウェア」は、ナチュラルな血色感を与えてくれる色味です♡
◆発売・商品情報
ブランド名：PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）
商品名：プラダ リフレクション リキッド バーム グロス
種類：全10色
容量：ー
価格：5,940円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年3月13日（金）
販売場所：PRADA BEAUTY（プラダ ビューティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）｜ピュア グロッシー ティント 03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）

イエベ春　おすすめリップ　スナイデル ビューティ　ピュア グロッシー ティント 03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）
SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）の新作リップ『ピュア グロッシー ティント』が、2026年5月8日（金）から発売されました。

ぷるんとしたグロス級のツヤと、ティント特有の色持ちの良さ、ぷっくり*としたプランパーの1本3役をこなす、理想的なリップアイテムが誕生！

海の情景にインスパイアされた全6色のうち、イエベ春さんにおすすめなのが「03 Peachy Glow（ピーチー グロウ）」。

朝日にゆらめく海面を思わせるベージュニュアンスのコーラルピンクで、ロマンティックな唇を演出します♡

* うるおいとメイクアップ効果による
◆発売・商品情報
ブランド名：SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）
商品名：ピュア グロッシー ティント
種類：全6色
容量：3.2g
価格：3,300円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年5月8日（金）
販売場所：SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

to/one（トーン）｜トーン ペタル ブルーミング グロス C 01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）

イエベ春　おすすめリップ　トーン ペタル ブルーミング グロス C 01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）
to/one（トーン）で人気の『トーン ペタル ブルーミング グロス』に、ボリューミー*なツヤ膜とシアー感を両立した、新たな質感が登場。

高粘度のオイルを贅沢に配合し、シロップのように透け感と厚みのあるツヤ膜を形成することで、ぷるんと立体感*のある唇をメイクします。

イエベ春さんにイチオシの「01 Moonlit Shell（ムーンリット シェル）」は、レッド＆イエローの偏光パールが煌めくコーラルオレンジ。

シアーな発色で、透明感のあるヘルシーメイクが叶います♪

* メイクアップ効果による
◆発売・商品情報
ブランド名：to/one（トーン）
商品名：トーン ペタル ブルーミング グロス C
種類：全3色
容量：2.8g
価格：2,750円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年4月17日（金）
販売場所：to/one（トーン）取扱店舗、公式オンラインショップ

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）｜ジュエリー シロップ グロス 06 シトラスキス

イエベ春　おすすめリップ　デイジードール バイ マリークヮント　ジュエリー シロップ グロス 06 シトラスキス
SNSで大バズりした、“宝石ラメグロス”こと『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』より、この春新色が登場し話題に。

たっぷり配合されたラメによるジュエリーのような煌めきと、シロップのようなツヤ感、そしてパックのようなうるおい感を持ち合わせていることが特徴。

新色の「06 シトラスキス」は、ゴールド＆ブルーのラメが輝くピーチベージュカラーで、イエベ春さんにぴったりの色味。

単品ではもちろん、お手持ちの口紅の上から重ねてニュアンスチェンジも楽しめます♡
◆発売・商品情報
ブランド名：DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）
商品名：デイジードール ジュエリー シロップ グロス
種類：全8色
容量：4g
価格：1,760円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年3月17日（火）
販売場所：DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）取扱店舗、公式オンラインショップ

BabyBright（ベイビーブライト）｜ベイビーブライト ジェラート アイスティント 09 Peach Milk（ピーチミルク）

イエベ春　おすすめリップ　ベイビーブライト ジェラート アイスティント 09 Peach Milk（ピーチミルク）
BabyBright（ベイビーブライト）の『ジェラート アイスティント』は、ジェラートから着想を得たひんやり爽やかなつけ心地が特徴。

また、ミルクエキス*1やフルーツ由来の美容保湿成分*2を配合し、唇のうるおいをキープします。

擦れに強く、色持ちに優れているので、飲み会リップとしてもおすすめな1本。

「09 Peach Milk（ピーチミルク）」は完熟桃のようなピーチコーラル。
イエベ春さんのど真ん中カラーで、多幸感あふれるメイクが完成します♡

*1 ミルクエキス：乳エキス（保湿成分）
*2 フォレストフルーツオイル：ストロベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、キイチゴ果実エキス、ヒマワリ種子油、トコフェロール（すべて保湿成分）
◆発売・商品情報
ブランド名：BabyBright（ベイビーブライト）
商品名：ベイビーブライト ジェラート アイスティント
種類：全5色
容量：3g
価格：880円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月下旬より順次
販売場所：全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

rom&nd（ロムアンド）｜グラスティングカラーグロス スパークル S01 ピーチスパークル

イエベ春　おすすめリップ　ロムアンド　グラスティングカラーグロス スパークル S01 ピーチスパークル
rom&nd（ロムアンド）からこの春発売され、「キラキラ感が可愛すぎる」とSNSを賑わせた『グラスティングカラーグロス スパークル』。

全色に繊細ラメをぎっしりと配合した、日本限定のリップグロスです。

従来のカラーグロスと比べ、煌めきもボリューム感*もアップデートし、ぷっくり*としたリップを演出します。

「S01 ピーチスパークル」は、ゴールド＆ピンクパールが輝くヌーディーピーチ。
イエベ春さんのキュートでフレッシュな魅力を引き立ててくれる1本です♪

* メイクアップ効果による。仕上がりの持続時間には個人差があります。
◆発売・商品情報
ブランド名：rom&nd（ロムアンド）
商品名：グラスティングカラーグロス スパークル
種類：全6色
容量：4g
価格：1,320円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月5日（木）
販売場所：rom&nd（ロムアンド）取扱店舗、公式オンラインショップ

NAMING.（ネーミング）｜デューアップ ハートリップグロス 02

イエベ春　おすすめリップ　ネーミング　デューアップ ハートリップグロス 02
バルーンのようなハート型パッケージが斬新な、NAMING.（ネーミング）の「ハートリップ」シリーズより、新作の『ネーミング デューアップ ハートリップグロス』が日本限定で発売中です。

リッチな光沢により、みずみずしい水滴のようなツヤを演出。

またマイルドなプランピング効果により、ぷっくりとした立体的な唇*をメイクします。

「02」はヌーディなコーラルカラーで、赤ちゃんのように無垢な唇に♡
ぷるぷるの光沢感と透明感で、ピュアな表情に仕上げたい日におすすめです。

* メイクアップ効果による
◆発売・商品情報
ブランド名：NAMING.（ネーミング）
商品名：デューアップ ハートリップグロス
種類：全3色
容量：ー
価格：1,650円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月11日（水）
販売場所：NAMING.（ネーミング）取扱店舗、公式オンラインショップ

hince（ヒンス）｜ニュー・ブラーティント 06 NU ROSE（ヌー・ローズ）

イエベ春　おすすめリップ　ヒンス　ニュー・ブラーティント 06 NU ROSE（ヌー・ローズ）
マットリップ派には、2026年3月に発売されたhince（ヒンス）の新作『ニュー・ブラーティント』がおすすめ！

ホイップクリームのようなテクスチャーでふわっと広がり、ピタッと密着する新感覚のクリーミーマットリップです。

半透明のブラー処方により縦じわを目立たなくして、ふっくら*とした柔らかそうな唇を演出します。

イエベ春さんにイチオシのカラーは「06 NU ROSE（ヌー・ローズ）」。
ぽわんとした優しげなウォームピンクで、内側から滲み出るような血色感を纏えますよ。

* メイクアップ効果による
◆発売・商品情報
ブランド名：hince（ヒンス）
商品名：ニュー・ブラーティント
種類：全10色
容量：3.8g
価格：1,760円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年3月3日（火）
販売場所：hince（ヒンス）取扱店舗、公式オンラインショップ

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム（Blurry）BW01 ライチピーチ

イエベ春　おすすめリップ　fwee（フィー）　ブラースムージーリップバーム（Blurry）BW01 ライチピーチ
fwee（フィー）の『ブラースムージーリップバーム（Blurry）』は、表面はサラッと、内側はしっとりとした質感の新感覚リップバーム。

「ウォータリーブラースムージーバーム」が唇の縦じわを埋め、まるでフィルターをかけたようになめらかに整った唇を演出します。

パンテノール・ヒアルロン酸・シアバターなどの保湿成分を配合し、マットなのに乾燥しにくいところもポイント。

「BW01 ライチピーチ」はヘルシーなピーチベージュカラーで、イエベ春さんにぴったり♡
リップケアしながらマットリップを楽しみたい時におすすめの1本です。
◆発売・商品情報
ブランド名：fwee（フィー）
商品名：ブラースムージーリップバーム（Blurry）
種類：全7色
容量：9.5g
価格：1,760円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月1日（日）
販売場所：fwee（フィー）取扱店舗、公式オンラインショップ

“イエベ春さん大優勝”の新作リップで多幸感をまとって♡

いかがでしたか？今回はイエベ春さんにおすすめの2026年春夏新作リップ10選をご紹介しました。

イエベ春さんの魅力である多幸感やキュートさ、フレッシュ感を加速させてくれる色味を厳選したので、お買い物の参考にしてもらえると嬉しいです♡

ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。

今回ご紹介したほかにも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください。

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