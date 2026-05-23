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知っておきたい「10年国債利回り」急上昇の背景。日本の金利は「少なくとも3%ぐらいまでは上がる」のか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【日本経済】10年国債利回りが2.7％を超えて急上昇！何が起こっているのか！今後の見通し」を公開した。本動画では、日本の10年国債利回りが29年ぶりの高水準となった背景と、今後の金利動向について詳しく解説している。



動画の冒頭、モハP氏は5月13日に日本の10年国債利回りが2.6%を超え、1997年6月以来の水準に達した事実を紹介した。さらに、翌日行われた30年国債の入札で、平均落札価格と最低落札価格の差を示す「テール」が拡大し、投資家の慎重な姿勢が浮き彫りになったと指摘する。



金利急上昇の背景には、主に3つの要因が絡んでいるという。第一に、ガソリン補助金の継続などによる財政悪化の懸念である。第二に、日銀の利上げ観測の強まりを挙げ、4月の金融政策決定会合で3人の委員が利上げを主張した経緯を説明した。そして第三に、米国や欧州、英国のインフレ懸念や政治動向に伴う海外金利の上昇が、日本の長期金利にも波及している点を強調した。



今後の見通しについて、モハP氏は景気に対して引き締め的でも緩和的でもない「中立金利」の概念を用いて解説する。日本の中立金利は1.5%から2.5%程度と見られており、そこまで政策金利が引き上げられる可能性がある。「そうなると今2.6%の10年金利は、少なくとも3%ぐらいまでは上がるんじゃないの」と、市場の見方を代弁した。



国内の機関投資家も、より高い収益性を求めて国債購入に慎重な姿勢を崩していない。モハP氏は、中東情勢の長期化によるインフレ圧力や財政悪化の懸念から「金利も上昇しやすい環境が続く」と推測し、今後の国債相場の動向に注視が必要であると締めくくった。