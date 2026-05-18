宝塚歌劇団は１８日、月組トップコンビの鳳月杏（ほうづき・あん）、天紫珠李（あまし・じゅり）が、来年３月２８日付で退団すると発表した。卒業公演は「天穹のアルテミス」「Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」。２人は１９日に会見を行う。

鳳月は２００６年に入団した第９２期生。在団する同期は雪組副組長・真那春人（まな・はると）、星組副組長・輝咲玲央（きざき・れお）、９月６日で退団を発表している宙組組長の松風輝（まつかぜ・あきら）の３人のみの２１年目だ。月組配属後、１４年に花組へ組替え。１９年に再び月組へ組替えとなり、２４年７月に月城（つきしろ）かなとの後を継いでトップに就任した。入団１９年目でのトップ就任は、トップ制度固定後では最も遅咲きとなった。

長身１７２センチを生かしたダンスのほか、確かな演技力と安定した歌に定評があり、バランスの取れた正統派として月組を引っ張ってきた。

また天紫は１５年に入団した１０１期生。男役として活躍も１７年に娘役に転向した。２４年７月に入団１０年目でのトップ娘役就任となり、１０１期から初のトップ誕生となった。月組の同時退団は珠城（たまき）りょうと美園（みその）さくら、月城と海乃美月（うみの・みつき）に続き３組連続となる。