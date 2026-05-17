一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人）が、5月16日に東京・錦糸町マルイにてメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催した。

初リリースイベントとなったこの日、佐藤三兄弟はメジャーデビューシングル「DAISUKI」（8月5日発売）を初披露。シンクロアクロバットと歌謡曲をミックスしたステージで約300人の観客を魅了した。

長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人からなる佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大新体操部出身で、シンクロアクロバットを武器にSNS総フォロワーが320万人超の人気を誇る。2025年夏にスーパー銭湯で披露した歌謡曲カバーをきっかけに、“アクロバット歌謡”という独自スタイルが話題となり、活動開始からわずか5か月で神田明神ホールでのワンマンライブを成功させるなど注目を集めている。

MCでは、颯人が「僕たちは一卵性の三つ子なんですが、「見分け方を伝授します」と観客に呼びかけた。綾人は「僕は首に一つのほくろがあります」、颯人は「僕は左目の下に3つほくろがあります」、嘉人は「僕は右目の下に2つあります」とそれぞれ特徴を紹介。

颯人は続けて、「僕たちは8月5日にメジャーデビューさせていただくことが決定しました。“令和のアクロバット歌謡”という新たな風を吹かせたいと思います。一緒に楽しみましょう！」と呼びかけ、デビュー曲「DAISUKI」を披露した。

イベント後の囲み取材では、颯人が「皆さんがすごく盛り上げてくださって、最高のスタートが切れました」とコメント。綾人も「これからも3人で力を合わせて高みを目指していきたいです」と意気込んだ。

今後の目標については、3人そろって『紅白歌合戦』とシンクロ宣言。目指す存在について「令和の少年隊と言われる存在になりたい」とコメント。颯人も「今回『仮面舞踏会』を披露させていただきましたが、僕たちが目指している部分でもある」とコメントを残した。

■メジャーデビューシングル「DAISUKI」

2026年8月5日リリース ・綾人バージョン

CRCP-8860

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

【収録内容】

1​. DAISUKI

2​. キミに幸あれ！(綾人バージョン)

3​. DAISUKI/オリジナル・カラオケ

4​. キミに幸あれ！/オリジナル・カラオケ ・颯人バージョン

CRCP-8861

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

【収録内容】

1​. DAISUKI

2​. キミに幸あれ！(颯人バージョン)

3​. DAISUKI/オリジナル・カラオケ

4​. キミに幸あれ！/オリジナル・カラオケ ・嘉人バージョン

CRCP-8862

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

【収録内容】

1​. DAISUKI

2​. キミに幸あれ！(嘉人バージョン)

3​. DAISUKI/オリジナル・カラオケ

4​. キミに幸あれ！/オリジナル・カラオケ ・佐藤三兄弟バージョン

CRCP-8863

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

【収録内容】

1​. DAISUKI

2​. キミに幸あれ！(佐藤三兄弟バージョン)

3​. DAISUKI/オリジナル・カラオケ

4​. キミに幸あれ！/オリジナル・カラオケ

■佐藤三兄弟 プロフィール

宮城県出身の27歳。一卵性三つ子ならではのシンクロアクロバットが話題を呼び、SNS総フォロワー数は320万人を突破。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人3位、嘉人4位、綾人6位という輝かしい実績を誇る。その鍛え抜かれた肉体美は、昨年発売の写真集『Mirrors』でも大きな反響を呼んだ。 現在は日本テレビ『踊る！さんま御殿！！』に3度出演するなどバラエティ番組でも活躍中。2022年より「タイ観光大使」に任命され、アジア圏を中心に海外でのパフォーマンス活動にも注力。世界中から熱い視線を浴びる新世代のマルチパフォーマー・アーティスト。 ■メンバー紹介

長男：綾人（あやと）

特徴：右首のほくろ

パワフルボイス

綾人Instagram：https://www.instagram.com/ayt.0601/?hl=ja 次男：颯人（はやと）

特徴：左目下に3つのほくろ

やさしいボイス

Instagram：https://www.instagram.com/hyt.0601/?hl=ja 三男：嘉人（よしと）

特徴：右目下に2つのほくろ

ハスキーボイス

Instagram：https://www.instagram.com/yst.0601/?hl=ja