雨の日も快適な歩行を実現。機能性を追求した【ダンロップリファインド】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
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足元を優しく包み込む幅広設計。信頼の【ダンロップリファインド】による高機能なランニングシューズがAmazonで販売中！
雨天時も安心の防水設計と、ゆったりとした履き心地を両立した高機能シューズが登場。軽量で屈曲性に優れたソールが足への負担を軽減し、長時間の歩行やランニングを快適にサポートする。サイズ展開も豊富で、足の大きい方にも最適な一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ソールからアッパーにかけて5cmまで静止状態で6時間の防水設計を施している。急な雨や水たまりを気にせず、アクティブに活動できる安心感が魅力だ。
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ゆったりとした履き心地を実現する4E設計を採用。インソールは取り外し可能なカップインソールとなっており、清潔に保ちやすく足にフィットしやすい構造だ。
軽量なコンプレッションEVA素材をソールに使用し、優れた屈曲性を実現した。足の動きに柔軟に追従するため、長時間の歩行でも疲れにくい設計となっている。
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甲皮と砂除けを繋ぐガセット構造により、靴内部への砂や小石の侵入を効果的に防ぐ。アウトドアやウォーキングなど、様々なシーンで快適な環境を維持できる。
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雨天時も安心の防水設計と、ゆったりとした履き心地を両立した高機能シューズが登場。軽量で屈曲性に優れたソールが足への負担を軽減し、長時間の歩行やランニングを快適にサポートする。サイズ展開も豊富で、足の大きい方にも最適な一足だ。
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