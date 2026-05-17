◇プロ野球セ・リーグ 中日 8-0 ヤクルト（16日、バンテリンドーム）

ヤクルトとの2戦目では、投打かみ合う完封勝利とした中日。試合後のお立ち台には、5打点をあげる活躍を見せた村松開人選手が登場しました。

初回からフェンス直撃のタイムリー3塁打を放ち、第2打席では2ランホームランも記録。残すは2塁打と単打のみと“サイクルヒット”達成への期待が高まります。そんな中、7回に迎えた第4打席では2塁打を記録。選手の間でも「(打席を)回すぞ」と声をかけられていたそうで、大量リードで迎えた8回、2アウト満塁の好機で村松選手に第5打席が訪れました。

2ボールから追い込まれるも、ボール球を2球見逃し、結果的には押し出しの四球。村松選手は「ちょっと意識しちゃったんですけど。結果的に打点がついて良かったです」と振り返ります。さらに「なんとか自分もここで(ランナーを)かえしたいなっていう思いと、何があるか分からないのでもっと点を取りたいなっていう思いもあったので。がっつかずに最後フォアボール取れたのでよかったです」とうなずきました。

サイクルヒット達成とはならずベンチに戻った際には、大島洋平選手に「お前まだ早いよ」とも声をかけられたことを明かした村松選手。ファンの笑いも誘いながら「また次頑張りたいと思います」と意気込みました。

3番起用が続いている点には「後ろにも(細川)成也さんとか頼れるバッターがいるので、自分は思いきっていこうと決めてます」とコメント。自身の役割を意識して打席に立てているといいます。そんな思いもあってか、ここまでチームトップの22打点をマーク。村松選手はこれに驚いたような表情も見せながら、点をあげられていない試合もあると引き締め、「全部の試合でなんとか点を取ってピッチャーを援護できたらいいなと思います」と語りました。