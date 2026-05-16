【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では進みたいなら知っていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
一皮剥けそうです。自分の目線も物事の感じ方もこれまでとは違うものになっていくでしょう。そしてそれが色々な人を救うことにも繋がることに気付くようです。仕事や公の場では苦手なことや慣れていないことにも挑んでいきます。嫌なキャラクターになることもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
良くも悪くも自分の中で信じ続けていることがあるようです。自分の強さを保つ原動力にはなるようですが、進展を望むなら相手の本音などを読み取りましょう。シングルの方は、抜けが多い天然キャラクターな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が大人の落ち着きを身につけます。
｜時期｜
5月22日 我慢が多い ／ 5月23日 諦めることがある
｜ラッキーアイテム｜
リング
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞