【プレイバック１９９４米国Ｗ杯＃３】“サッカー不毛の地”米国で１９９４年に開催された、当初は盛り上がるかどうか不安視されていた。しかし、自国代表チームが出てくると、さすがにメディアの報道も増えてきた。特にグループリーグ２戦目で優勝候補の一角と見られたコロンビアを破ると、新聞・テレビが大々的に報じ、お祭り騒ぎとなった。が、この勝利がＷ杯史上最悪の悲劇を呼んでしまうことに…。

この大会でコロンビアはバルデラマ、リンコン、バレンシアといった破壊力抜群の攻撃陣を擁し、ダークホース的な存在だった。だが、初戦のルーマニア戦で完敗。次戦の米国戦ではオウンゴールを含む２失点で敗戦し、グループリーグ敗退が決まった。

この時、オウンゴールを生んでしまったのが、ＤＦアンドレス・エスコバルだった。南米で最もクリーンで知的な選手の一人として知られていた。オウンゴールのシーンはエスコバルがボールに触っていなければ相手に決められていた状況で、誰も彼を責めることはできない。

しかし、そうは思わない人物がいた。７月２日、コロンビアに帰国後、レストランから出る際に射殺されたのだ。犯人は彼を撃つ際「オウンゴールをありがとう」という言葉を投げかけた。

コロンビアの試合は生で見ていなかったこともあり“代表選手が射殺される”というのは現実的ではなかった。本当に起きた事件だと実感したのは、決勝トーナメント１回戦ベルギー対ドイツ戦のキックオフ前に黙とうが行われたのを目にした時だった。選手が殺されて黙とうが行われる…というのは前代未聞のことだ。

この事件は全世界に衝撃を与えた。普段サッカーの取材をしていない、というある米国紙の記者は「スポーツの世界でこんなことが起きるとは思わなかったし、起こってはいけない。本当に恐ろしいことだ」と首を振って嘆いていた。

当時は「麻薬密売組織が関与したしたスポーツ賭博がらみの事件」とも報じられ、実行犯の男は逮捕された。

ところで、今年３２年間の時を経て、エスコバルの事件が注目を集めることになった。今年の２月、実行犯がメキシコで射殺されたのだ。

男は１１年間服役し、出所。その後、どんな生活を送っていたのかは不明だが、麻薬密売組織との関わりがあったと言われる。射殺に至る経緯など、詳細は明らかにされていないが、事件からおよそ３２年の時を経て、米国でＷ杯が開催される年にこうした事件が起きたのは、何やら因縁めいたものを感じるのだ。