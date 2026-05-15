この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍りゅう先生が警鐘「AIの完璧な文章では売れない」コピーライティングに潜む“人間味”の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

りゅう先生が、自身のYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、「AIで文章を量産しても売れない理由…今知るべきコピーラーティングの本質」と題した動画を公開。AIによる文章作成が主流となりつつある現代で、なぜ人間味のある「不完全な文章」の方が読者の心を動かすのか、その本質を解説した。



動画の冒頭で、りゅう先生は「AIでは最上級の文章はどうしても書けない」と断言。その理由として、AIが生成する文章が「正確すぎること」と「ストーリーがあまり組み込まれていないこと」の2点を挙げた。特に、AIの文章には誤字脱字がない点を指摘し、「ぶっちゃけ誤字脱字があった方が反応が上がる」という逆説的な見解を示した。



りゅう先生によると、人は無意識のうちに「整いすぎた文章を広告として処理する」傾向があるという。論理的で完璧な文章は、かえって「売り込み」や「操作」といった印象を与え、読者の脳が評価モードに入り、内容を疑ったり反論を探したりする原因となる。一方で、誤字脱字は「人間が書いた証拠」となり、心理学でいう「非意図性シグナル」として機能する。完璧ではないからこそ、計算されていない「本音」だと受け取られ、書き手への信頼感につながるのだと説明した。



さらに、人を動かすもう一つの重要な要素として「ストーリー」を挙げた。AIが作るありきたりの物語ではなく、書き手自身の「体験からきている」一次情報、つまり本音をストレートに表現したストーリーこそが、読者の感情に深く響くと主張。「人は人の感情に触れて自分の感情が動く」と述べ、テクニック以前に自身の体験や感情を正直に伝えることの重要性を強調した。



りゅう先生は、コピーライティングとは単なる文章術ではなく、自身の成長や日々の気づき、時には怒りのような生々しい感情までをも武器に変える技術であると語る。AIには決して模倣できない「人間味」こそが、読者の心を掴む最強のコピーを生み出すと結論づけた。