『呪術廻戦』とくら寿司がコラボ！アニメ5周年を記念したコラボメニューやくら寿司限定描き下ろしグッズが登場！
2020年10月に第1期がスタートし、2025年10月には放送5周年を迎えたTVアニメ『呪術廻戦』。この周年記念として、くら寿司では2026年5月15日からコラボキャンペーンを開始した。くら寿司としては2023年に続き、2度目のコラボとなる。
【写真】キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場
■キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場
今回のコラボレーションでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。登場人物の「虎杖悠仁(いたどりゆうじ)」、「伏黒恵(ふしぐろめぐみ)」、「釘崎野薔薇(くぎさきのばら)」、「七海建人(ななみけんと)」、「五条悟(ごじょうさとる)」をイメージしたメニューは全3種で展開され、対象メニューを頼むと5種のカードからランダムで1枚がもらえる。
まずは、「虎杖の麻辣汁なし担々麺」(600円)。麺類が好物の「虎杖悠仁」をイメージした一品。トッピングのエビ天は真っ黒で驚くが、これは備長炭パウダーを配合した衣。黒いエビ天と赤い糸唐辛子が虎杖が放つ黒閃(こくせん)を表現している。
黒練りゴマをベースに、四川豆板醤、甜麺醤、ヤンニョンジャンを配合し、花椒油、ネギ油が使われたタレは、辛さと香りをしっかり楽しめる仕上がりになっている。大人向けの本格的な味わいは、辛いもの好きにもおすすめ。
「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」(380円)は、生姜に合うものが好物の「伏黒恵」の嗜好に合わせた寿司メニュー。生姜焼きの上にトッピングされたフライドオニオンはザクザクした食感が楽しい。飾りの糸唐辛子は「釘崎野薔薇」の名前からバラをイメージ。糸唐辛子のほどよい辛味が全体の味を引き締め、最後まで飽きの来ない味わいになっている。
甘い物好きの「五条悟」にかけて、デザートには「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」(530円)が登場。上層には、「五条悟」のカラーをイメージし、白のマスカルポーネムースとバニラアイスに水色のホワイトチョコソースを合わせ、甘く仕上げている。下層のコーヒースポンジとコーヒークリームはほろ苦い味わいで、「七海建人」の落ち着いた雰囲気を表現した。
■「ビッくらポン！(R)」では限定オリジナルグッズがもらえる
くら寿司と言えば、やはり外せないのが「ビッくらポン！」。今回のコラボキャンペーンでは、全15種の缶バッジと、全8種のアクリルスタンド、全5種のアクリルステッカーが景品に。「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめる。
コラボ期間中は税込3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる。5月15日〜の第1弾では全5種のA4クリアファイルが登場。なくなり次第終了となるので、狙うなら早めのタイミングで！
ちなみに、5月29日(金)〜の第2弾ではラゲージタグ全6種、6月12日(金)〜の第3弾はラバーコースター全4種が登場予定。さらに、6月21日(日)までの期間中に、コラボメニュー1商品の注文と税込3000円以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人にオリジナルグッズ第1〜3弾全景品のコンプリートセットがプレゼントされるキャンペーンも実施。キャンペーンの詳細は、それぞれ公式サイトを確認しよう。
アニメ放送5周年を記念した限定グッズの数々。どれもなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにお店へ足を運ぼう。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場
■キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場
まずは、「虎杖の麻辣汁なし担々麺」(600円)。麺類が好物の「虎杖悠仁」をイメージした一品。トッピングのエビ天は真っ黒で驚くが、これは備長炭パウダーを配合した衣。黒いエビ天と赤い糸唐辛子が虎杖が放つ黒閃(こくせん)を表現している。
黒練りゴマをベースに、四川豆板醤、甜麺醤、ヤンニョンジャンを配合し、花椒油、ネギ油が使われたタレは、辛さと香りをしっかり楽しめる仕上がりになっている。大人向けの本格的な味わいは、辛いもの好きにもおすすめ。
「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」(380円)は、生姜に合うものが好物の「伏黒恵」の嗜好に合わせた寿司メニュー。生姜焼きの上にトッピングされたフライドオニオンはザクザクした食感が楽しい。飾りの糸唐辛子は「釘崎野薔薇」の名前からバラをイメージ。糸唐辛子のほどよい辛味が全体の味を引き締め、最後まで飽きの来ない味わいになっている。
甘い物好きの「五条悟」にかけて、デザートには「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」(530円)が登場。上層には、「五条悟」のカラーをイメージし、白のマスカルポーネムースとバニラアイスに水色のホワイトチョコソースを合わせ、甘く仕上げている。下層のコーヒースポンジとコーヒークリームはほろ苦い味わいで、「七海建人」の落ち着いた雰囲気を表現した。
■「ビッくらポン！(R)」では限定オリジナルグッズがもらえる
くら寿司と言えば、やはり外せないのが「ビッくらポン！」。今回のコラボキャンペーンでは、全15種の缶バッジと、全8種のアクリルスタンド、全5種のアクリルステッカーが景品に。「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめる。
コラボ期間中は税込3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる。5月15日〜の第1弾では全5種のA4クリアファイルが登場。なくなり次第終了となるので、狙うなら早めのタイミングで！
ちなみに、5月29日(金)〜の第2弾ではラゲージタグ全6種、6月12日(金)〜の第3弾はラバーコースター全4種が登場予定。さらに、6月21日(日)までの期間中に、コラボメニュー1商品の注文と税込3000円以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人にオリジナルグッズ第1〜3弾全景品のコンプリートセットがプレゼントされるキャンペーンも実施。キャンペーンの詳細は、それぞれ公式サイトを確認しよう。
アニメ放送5周年を記念した限定グッズの数々。どれもなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにお店へ足を運ぼう。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。