栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件。逮捕された16歳の少年が「同じ学年の仲間に誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

記者

「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」

けさ、上三川町の住宅で行われた栃木県警による鑑識活動。

事件はきのう午前9時半前に起きました。複数の人物が住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害されたほか、富山さんの長男（40代）と次男（30代）もバールのようなもので殴られ、けがをしました。

富山さんを知る近隣住民

「この辺では資産家というか大農家で、富山御殿と有名でした。人間的にも恨みもないし、立派な家族でしたね」

警察は、神奈川県相模原市の高校生で16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕。現場近くの路上を歩いていたところ、身柄を確保したということです。

少年の身柄の確保後に撮影された防犯カメラの映像。捜査車両が複数集まっているのが確認できます。

目撃者

「警察車両が4〜5台いて、そこに警察官が20人くらいいて、取り囲んでいたって感じ」

捜査関係者によりますと、少年は身柄を確保された際、スマホや財布を持っておらず、所持金もなかったということです。

また、捜査関係者への取材で、少年がこんな趣旨の供述をしていることがわかりました。

少年

「強盗に関わった。同じ学年の仲間に誘われた」

捜査関係者によりますと、少年は事件現場には初めて訪れたとみられるということです。

一方、富山さんの自宅周辺では、およそ1か月前から不審な車やバイクが目撃されていました。

近隣住民

「不審な車とかバイクが長時間止まっている。この辺の近所をうろうろしてるというので」

今回の事件との関連はわかっていませんが、富山さんの親族からは不審な車両の目撃情報が先月以降、あわせて3回警察に寄せられていたといいます。

このうち先月22日と今月6日に目撃された不審車両について、ナンバーが一致したことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

これを受け、警察は事件前日の夜までにあわせて数十回のパトロールを行って、富山さんの自宅周辺の警戒を強化していました。

少年

「ほかの仲間は車で逃げた」

警察は、逮捕された少年のほかに少なくとも2人が逃走しているとみていて、逃走手段に高級外車が使われた可能性があるとみて、行方を追っています。