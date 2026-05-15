複数回目撃された不審車両のナンバーが一致…逮捕の16歳少年「同じ学年の仲間に誘われた」少なくとも2人逃走中 栃木69歳女性強盗殺人事件
栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件。逮捕された16歳の少年が「同じ学年の仲間に誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。
記者
「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」
けさ、上三川町の住宅で行われた栃木県警による鑑識活動。
事件はきのう午前9時半前に起きました。複数の人物が住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害されたほか、富山さんの長男（40代）と次男（30代）もバールのようなもので殴られ、けがをしました。
富山さんを知る近隣住民
「この辺では資産家というか大農家で、富山御殿と有名でした。人間的にも恨みもないし、立派な家族でしたね」
警察は、神奈川県相模原市の高校生で16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕。現場近くの路上を歩いていたところ、身柄を確保したということです。
少年の身柄の確保後に撮影された防犯カメラの映像。捜査車両が複数集まっているのが確認できます。
目撃者
「警察車両が4〜5台いて、そこに警察官が20人くらいいて、取り囲んでいたって感じ」
捜査関係者によりますと、少年は身柄を確保された際、スマホや財布を持っておらず、所持金もなかったということです。
また、捜査関係者への取材で、少年がこんな趣旨の供述をしていることがわかりました。
少年
「強盗に関わった。同じ学年の仲間に誘われた」
捜査関係者によりますと、少年は事件現場には初めて訪れたとみられるということです。
一方、富山さんの自宅周辺では、およそ1か月前から不審な車やバイクが目撃されていました。
近隣住民
「不審な車とかバイクが長時間止まっている。この辺の近所をうろうろしてるというので」
今回の事件との関連はわかっていませんが、富山さんの親族からは不審な車両の目撃情報が先月以降、あわせて3回警察に寄せられていたといいます。
このうち先月22日と今月6日に目撃された不審車両について、ナンバーが一致したことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。
これを受け、警察は事件前日の夜までにあわせて数十回のパトロールを行って、富山さんの自宅周辺の警戒を強化していました。
少年
「ほかの仲間は車で逃げた」
警察は、逮捕された少年のほかに少なくとも2人が逃走しているとみていて、逃走手段に高級外車が使われた可能性があるとみて、行方を追っています。