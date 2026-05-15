「三笘の代わり」「ガチで選ぶべき」日本代表未招集の23歳MF、W杯メンバー入り待望論が過熱！「サプライズを祈る」
チャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生は、今シーズン途中から出場機会を増やし、主に右サイドハーフで奮闘。チームの後半戦の快進撃に寄与した。
一気に４位まで順位を上げて昇格プレーオフに回ったセインツは、準決勝でミドルスブラを撃破。５月23日にウェンブリーで行われる決勝で、平河悠がレンタル中のハルに勝利すれば、１年でのプレミア復帰が決定する。
その中で準レギュラーとして躍動し、公式戦６ゴール・２アシストをマークしている23歳について、日本代表へ推す声はこれまでもあった。
さらにここにきて、鈴木唯人、三笘薫とアタッカーが相次いで故障。世界最高峰のプレミアまであと１勝というニュースも相まって、SNS上では次のような声が続々とあがっている。
「松木玖生の招集に期待」
「松木玖生さんのサプライズを祈る」
「（三笘の）代わりは絶対松木玖生にしてくれ」
「ずっと思ってるけど松木玖生って適度に活躍してるけどなかなか招集されないよな」
「日本代表メンバーに選んで欲しいなー」
「サプライズあるとしたら松木玖生」
「チームが苦しい時に松木玖生がいると全体を勇気づけると思うから選ばれて欲しい」
「ガチで松木玖生をワールドカップの代表に選ぶべき」
「三笘の代わりは塩貝と松木ダブル選出あると思います」
もちろん、これまで一度も呼んでいない選手がワールドカップのメンバーに入るというのは過去に例がなく、可能性は極めて低いだろう。
それでも、青森山田高時代から将来を嘱望されてきたレフティのサプライズ選出を期待する声が高まっているのもまた事実だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
一気に４位まで順位を上げて昇格プレーオフに回ったセインツは、準決勝でミドルスブラを撃破。５月23日にウェンブリーで行われる決勝で、平河悠がレンタル中のハルに勝利すれば、１年でのプレミア復帰が決定する。
その中で準レギュラーとして躍動し、公式戦６ゴール・２アシストをマークしている23歳について、日本代表へ推す声はこれまでもあった。
さらにここにきて、鈴木唯人、三笘薫とアタッカーが相次いで故障。世界最高峰のプレミアまであと１勝というニュースも相まって、SNS上では次のような声が続々とあがっている。
「松木玖生さんのサプライズを祈る」
「（三笘の）代わりは絶対松木玖生にしてくれ」
「ずっと思ってるけど松木玖生って適度に活躍してるけどなかなか招集されないよな」
「日本代表メンバーに選んで欲しいなー」
「サプライズあるとしたら松木玖生」
「チームが苦しい時に松木玖生がいると全体を勇気づけると思うから選ばれて欲しい」
「ガチで松木玖生をワールドカップの代表に選ぶべき」
「三笘の代わりは塩貝と松木ダブル選出あると思います」
もちろん、これまで一度も呼んでいない選手がワールドカップのメンバーに入るというのは過去に例がなく、可能性は極めて低いだろう。
それでも、青森山田高時代から将来を嘱望されてきたレフティのサプライズ選出を期待する声が高まっているのもまた事実だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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