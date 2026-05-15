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なぜ金融機関は試算表の提出を求めるのか。この答えが分からない社長は危険です！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「なぜ金融機関は試算表の提出を求めるのか。この答えが分からない社長は危険です！」を公開した。動画では、黒字社長の市ノ澤翔氏が、銀行が企業に試算表の提出を求める理由と、金融機関がチェックしている重要なポイントについて解説している。



市ノ澤氏はまず、試算表を「今の会社の数字がどうなっているのかを示す帳票」と定義。銀行が試算表の提出を求める理由について、「現状確認をするため」と断言する。銀行は決算書が出るまでの期間、企業の状態が分からないため、貸したお金が返ってくるか、あるいは追加融資が可能かを判断するために最新の情報を必要としているという。



続いて、銀行が試算表で具体的にどこを見ているのかを解説。売上や現預金残高、他行からの借入金状況に加え、経費の推移も注視していると語る。また、「利益を見るにあたって、期中の棚卸しや減価償却をちゃんとやっているか」も重要視されていると指摘。これらの処理が行われていないと、試算表の数字が不正確になり、正しい経営状態が把握できないからだ。



さらに、決算直前の試算表の扱いには特に注意が必要だと警鐘を鳴らす。「決算が終わって蓋を開けてみると全然数字が違うケースがある」とし、意図的であれ無意識であれ、数字をごまかす行為は「詐欺と同等の犯罪行為」であり、銀行からの信用を一瞬で失うと厳しく指摘した。



市ノ澤氏は「銀行を騙してお金を引っ張るなんてことをしたら、一気に信用を失ってもう二度と借りられない」と述べ、銀行対策だけでなく、経営者自身が会社の未来を良くしていくためにも、月次でタイムリーに正しい数字を把握することの重要性を強調して動画を締めくくった。