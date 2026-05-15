松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』に、実力派俳優の玉山鉄二と塩野瑛久の出演が決定！主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる想いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。

本作の主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

塩野が演じる相良友也は、爽太の大学時代からの友人で現在はカフェの店長をしている。明るく誰とでも打ち解ける一方で、どこか一定の距離を保つ人物。爽太に関わる秘密を唯一知る存在として物語に関わっていく。

当記事では、塩野のコメントを紹介。

■塩野瑛久 コメント

Q.愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

一人の人を想い続ける強さは『純愛』なのか『狂気』なのか。その境界線の危うさに惹かれました。

友也という男の視点を通して、松村北斗さん演じる爽太の純粋さと歪さをじっくりと見つめていきたいと思います。

Q.爽太の大学時代からの友人で、物怖じしない一方でこだわりも強い相良友也という役を演じる上で、意識していることや、注目してほしいポイントがあれば教えてください。

友也は爽太とは対照的な存在です。

全く異なるリズムで生きる二人が、互いに心を許している理由も描かれればいいなと思っています。

友也という一人の男が、これまでどんな景色を見てきて、どんな想いを積み重ねてきたのか、そんな余白に想いを巡らせながらこの物語を紡いでいきたいです。

※相良友也（さがら・ともや/31） … 塩野瑛久

カフェの店長。爽太の大学時代からの友人。好奇心旺盛で、明るくて物怖じしない性格。誰とでも仲良くなれるが、誰とでも一定の距離がある。自分の趣味やこだわりが強く、それを曲げてまで、誰かに合わせようとは思っていない。