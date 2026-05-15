◆スペイン１部 ▽第３６節 ジローナ１―１Ｒソシエダード（１４日）

Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が１―１で引き分けた敵地のジローナ戦で２試合連続先発し、後半１２分までプレー。Ｗ杯を戦う日本代表メンバー発表前最後の一戦を終えた。

立ち上がりから、１９位で残留争いの渦中にいる相手の積極的なプレーに押し込まれて劣勢の状況が続く。それでも、Ｒソシエダードはワンチャンスを生かす。前半２８分に久保がエリア内でボールを受けると、カットインから左足シュート。相手ＤＦに当たったボールはＧＫに阻まれたが、これで獲得した左ＣＫをＤＦジョン・マルティンが頭で合わせて先制点を奪った。

それでも、その後も押し込まれる展開が続く。さらにＲソシエダードはＦＷバレネチェアが左脚を負傷し、前半で途中交代を余儀なくされるアクシデントにも見舞われたが、ＧＫレミロの好セーブもあり、１―０で折り返す。

Ｒソシエダードは後半も劣勢が続き、久保はボールを持った際にワンタッチパスで攻撃の流れを作る場面はあったが、後半１２分で途中交代。チームは後半２１分に同点とされると、その後も一方的に猛攻を浴びるが、何とか最小失点で切り抜けて１―１で引き分け。ただ、これでリーグ６戦未勝利となった。